Hainan Airlines wird am 19. Dezember die Flugroute Shenzhen - Cairns aufnehmen

Peking (ots/PRNewswire) - Hainan Airlines gab am 31. August diebevorstehende Aufnahme seiner Flugroute Shenzhen - Cairns am 19.Dezember bekannt. Vor Kurzem unterzeichneten die Fluglinie undTourism and Events Queensland in Peking einen Kooperationsvertrag undgaben gemeinsam die baldige Aufnahme der Flugroute bekannt. Unterdiesem Vertrag werden beide Parteien unter Vereinigung ihrer Vorteileund Ressourcen gemeinsam an Marketingstrategien und Kampagnenarbeiten, um ein besseres Reiseerlebnis für die Passagiere zuschaffen.Die Flugroute Shenzhen - Cairns ist nach der Aufnahme derFlugroute Shenzhen -Brisbane am 20. September die zweiteNonstop-Route zwischen Shenzhen und Städten in Queensland,Australien. Sie ist zudem die sechste Nonstop-Route derFluggesellschaft zwischen China und Australien.Kate Jones, Minister for Tourism and Major Events in Queensland(Minister für Tourismus und Großveranstaltungen), sagte, dass dieseneuen Flüge, die in Partnerschaft mit dem Flughafen von Cairns undmit Tourism and Events Queensland angeboten werden, Reisendenzusätzliche Gelegenheiten bieten werden, die einzigartigenTourismusangebote der Gegend zu nutzen, wie direkten Zugang zum GreatBarrier Reef."Die neue Flugroute wird den wirtschaftlichen und kulturellenAustausch zwischen China und Australien weiter fördern, und HainanAirlines wird Passagieren, die zwischen den beiden Ländern reisen,einen erstklassigen Flugservice bieten", fügte Hou Wei, Vizepräsidentvon Hainan Airlines, hinzu. Mit der Aufnahme dieser neuen Routeumfassen die Flugrouten von Hainan Airlines nach Australien vierwichtige Städte in der östlichen Hälfte der drei bedeutendstenBundestaaten des Landes. Die 12 wöchentlichen Flüge werden dievielfältigen Bedürfnisse der Personen, die mit dem Flugzeug reisen,weiter erfüllen.Außerdem haben Hainan Airlines und Virgin Australia, nach ihremEintritt in ein Equity Cooperation Agreement im Jahr 2016, mehrereKooperationsverträge unterzeichnet, die u. a. Codesharing undFrequent-Flyer-Programme umfassen, um Passagieren ein besseresFlugerlebnis zu bieten.