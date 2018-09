Hainan Airlines und Aigle Azur führen erfolgreich ersten gemeinsamen Code-Sharing-Flug für die Strecke Paris-Peking durch

Peking (ots/PRNewswire) - Flug HU8267/ZI887 startete am PariserFlughafen Orly am 5. September um 13:45 Uhr Ortszeit und landete amPekinger Capital International Airport am 6. September um 6:35 UhrOrtszeit, was den Start des Code-Sharing-Flugs Paris-Pekingmarkierte, der gemeinsam von Hainan Airlines und Aigle Azur angebotenwird. Für den Direktflug wird ein Großraumflugzeug des Typs AirbusA330, das sechsmal wöchentlich (dreimal in jede Richtung) Paris bzw.Peking anfliegen wird. Die Strecke Paris-Peking ist für montags,mittwochs und freitags vorgesehen und die Strecke Peking-Paris fürdienstags, donnerstags und samstags.Diese Strecke ist der zweite Code-Sharing-Flug von Hainan Airlinesund Aigle Azur, die bereits gemeinsam einen Flug zwischen Xi'an undParis anbieten. Der neue Direktflug bietet Reisenden zwischen Chinaund Frankreich zusätzliche Reiseoptionen.2018 führte Hainan Airlines neben anderen internationalenFlugoptionen die Strecken Haikou-Sydney, Shenzhen-Brüssel,Peking-Tijuana-Mexico City, Changsha-London, Shenzhen-Madrid,Shenzhen-Tianjin-Vancouver, Peking-Edinburgh-Dublin-Peking,Peking-Dublin-Edinburgh-Peking, Guangzhou-Tel Aviv undShenzhen-Zürich ein. Bislang haben Hainan Airlines und seine imMehrheitsbesitz befindlichen Tochtergesellschaften über 1.700inländische und internationale Strecken von und zu 220 Städten inganz Asien, Europa, Nordamerika und Ozeanien eingeführt. DerFluggesellschaft ist es ein besonderes Anliegen, seinen Passagierenein sicheres und komfortables Reiseerlebnis zu bieten.Flugplan Paris-Peking (alle Zeiten sind in Ortszeit angegeben):Flugnummer Flugzeug Zeitplan Abflugstadt Abflugzeit Ankunftszeit AnkunftsstadtHU8267 A330 Montag Paris 13:45 Uhr 6:30 Uhr +1 PekingHU8267 A330 Mittwoch/Freitag Paris 13:45 Uhr 6:35 Uhr +1 PekingHU8268 A330 Dienstag/Donnerstag/Samstag Peking 9:10 Uhr 15:20 Uhr Paris(Hinweis: Die spezifischen Flugpläne können auf der offiziellenWebseite von Hainan Airlines bestätigt werden.)Pressekontakt:Hainan Airlines+86-898-66739807hnapr@hnair.comOriginal-Content von: Hainan Airlines, übermittelt durch news aktuell