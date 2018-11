Hainan Airlines startet im Dezember Non-stop-Flüge zwischen Chongqing und Paris sowie zwischen Shenzhen und Paris

Peking (ots/PRNewswire) - Die Hainan Airlines Holding Co., Ltd.("Hainan Airlines") kündigte kürzlich an, dass ab dem 19. bzw. ab dem21. Dezember 2018 dem internationalen Streckennetz des Unternehmensauch Non-stop-Flüge zwischen Chongqing und Paris sowie zwischenShenzhen und Paris angeboten werden. Nach Einführung der Routezwischen Xi'an und Paris werden diese beiden neuen Flugstrecken diejeweils zweite und dritte direkte Flugstrecke zwischen demchinesischen Festland und Paris darstellen. Die Strecke Chongqingnach Paris wird mit einem Airbus-Deluxe-Großraumflugzeug mit zweiwöchentlichen Hin- und Rückflügen (mittwochs und samstags) bedient,wohingegen die Strecke zwischen Shenzhen und Paris mit zweiwöchentlichen Hin- und Rückflügen (mittwochs und freitags) mit einerBoeing 787 Dreamliner bedient wird.Hainan Airlines verfügt bereits über einige internationaleDirektflugstrecken vom chinesischen Festland nach Europa, darunterdie Strecken Xi'an-Paris, Chongqing-Rom, Peking/Schanghai-Brüssel,Peking-Edinburgh-Dublin-Peking, Peking-Dublin-Edinburgh-Peking,Changsha-London und Verbindungen zwischenShenzhen-Madrid/Brüssel/Zürich/Wien, wodurch ein Schnelltransitnetzgeschaffen wird, das durch intermodale Verbindungen ergänzt wird. Dieneuen Verbindungen zwischen Chongqing und Paris sowie zwischenShenzhen und Paris werden zur Erweiterung des Netzes von HainanAirlines in Europa beitragen, die Verbindungen zwischen China undFrankreich zu verstärken und die Kooperation und den Austauschzwischen den beiden Ländern voranzutreiben.Diese Leistungen werden Flugreisen für Reisende zwischen China undEuropa deutlich angenehmer machen und es chinesischen Reisendenermöglichen, bei Reisen von Chongqing, Shenzhen und Xi'an über Paris,Brüssel, Madrid und London Anschlussflüge nach Nordafrika, Westafrikaund Südamerika zu erreichen, wohingegen europäische Reisende überShenzhen, Chongqing, Schanghai oder Peking leicht an Ferienorte imSüden Chinas, in Südostasien, Australien und Neuseeland gelangenkönnen.Flugplan der Hainan Airlines auf der Strecke Chongqing-Paris (beiden angegebenen Uhrzeiten handelt es sich jeweils um die Ortszeit):Flugnummer Flugzeug Flugplan Abflugstadt Abflugzeit Ankunftszeit AnkunftsstadtHU717 A330 Mittwoch/Samstag Chongqing 01:30 Uhr 06:20 Uhr ParisHU718 A330 Mittwoch/Samstag Paris 13:00 Uhr 06:30 Uhr+1 ChongqingFlugplan der Hainan Airlines auf der Strecke Shenzhen-Paris (beiden angegebenen Uhrzeiten handelt es sich jeweils um die Ortszeit):Flugnummer Flugzeug Flugplan Abflugstadt Abflugzeit Ankunftszeit AnkunftsstadtHU757 B787 Mittwoch/Freitag Shenzhen 01:15 Uhr 07:15 Uhr ParisHU758 B787 Mittwoch/Freitag Paris 11:35 Uhr 06:25 Uhr+1 ShenzhenBemerkung: Gesonderte Flugpläne können auf der offiziellen Websitevon Hainan Airlines bestätigt werden.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/721051/Hainan_Airlines_logo.jpgPressekontakt:Hainan Airlines86-15091990046hnapr@hnair.comOriginal-Content von: Hainan Airlines, übermittelt durch news aktuell