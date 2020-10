Haima Automobile: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Per 21.10.2020, 01:37 Uhr wird für die Aktie Haima Automobile am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 2.76 CNH angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Automobilhersteller".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Haima Automobile einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Haima Automobile jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Haima Automobile verläuft aktuell bei 2,31 CNH. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 2,76 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +19,48 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 3,03 CNH angenommen. Dies wiederum entspricht für die Haima Automobile-Aktie der aktuellen Differenz von -8,91 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Haima Automobile erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 49,19 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche sind im Durchschnitt um -16,94 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +66,13 Prozent im Branchenvergleich für Haima Automobile bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -15,11 Prozent im letzten Jahr. Haima Automobile lag 64,3 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Haima Automobile auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Haima Automobile in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Haima Automobile hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

