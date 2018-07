Hailir Pesticides & Chemicals: Aktienanalyse vom 08.07.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir Hailir Pesticides & Chemicals unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien". Die Hailir Pesticides & Chemicals-Aktie notierte am 06.07.2018 mit 26,81 CNH, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shanghai.

Unsere Analysten haben Hailir Pesticides & Chemicals nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Hailir Pesticides & Chemicals dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hailir Pesticides & Chemicals liegt bei einem Wert von 15,32. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemicals" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Hailir Pesticides & Chemicals damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materials") liegt Hailir Pesticides & Chemicals mit einer Rendite von -29,13 Prozent mehr als 35 Prozent darunter. Die "Chemicals"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,04 Prozent. Auch hier liegt Hailir Pesticides & Chemicals mit 35,17 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.