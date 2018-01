München (ots) -Sie zählt mittlerweile fest zur Riege smarter, starker undunaufhaltbarer Frauen: Schauspielerin und Sängerin Hailee Steinfeld.Aktuell ist sie im Kinofilm "Pitch Perfect 3" zu sehen. Im Interviewmit COSMOPOLITAN (EVT. 11.01.) spricht Haiz - so ihr Spitzname -unter anderem über Frauen, die sie inspirieren, Rituale auf der Bühneund ihren Lieblingsmoment 2017: "Der Women's March."Woher nimmt die Powerfrau ihren Elan, welche Frauen inspirierensie? "Meine Mama. Und Beyoncé! Weil meine Mama die unglaublichste undtollste Person ist, die ich kenne. Und Beyoncé, nun ja, ist einfachBeyoncé." Wenn die Sängerin die Bühne betritt, sieht ihr Ritual soaus: "Erst wiederhole ich den Namen der Stadt, in der ich auftrete(kleiner Scherz). Dann laufe ich in meiner Garderobe auf und ab, ummeine Nerven zu beruhigen, sage ein kurzes Gebet und mache mich aufden Weg zur Bühne."Im Gespräch mit COSMOPOLITAN verrät sie außerdem, was ihre größteAngst ist - Steckenbleiben im Fahrstuhl! Wenn sie jemals im Aufzugstecken bleiben sollte, dann am liebsten mit ihrem Bruder oder demKomiker Kevin Hart. "Ich habe das Gefühl, die könnten mich beide zumLachen bringen. Und mich von einer meiner größten Ängste ablenken:die Angst, im Aufzug steckenzubleiben."Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Beitrag erscheint in der neuen COSMOPOLITAN (EVT11. Januar). Auszüge sind bei Nennung der Quelle "COSMOPOLITAN" zurVeröffentlichung frei.Über COSMOPOLITANCOSMOPOLITAN ist die weltweit bekannteste Premiummarke, erscheintmit 53 Ausgaben in 79 Ländern und ist mit rund 42 MillionenLeserinnen das größte Frauenmagazin der Welt. Auch in Deutschland istCOSMOPOLITAN die reichweitenstärkste monatliche Medienmarke underreicht 1,42 Millionen Leserinnen. In der werberelevanten Zielgruppeder Frauen von 20 bis 49 Jahren führt COSMOPOLITAN das Segment miteiner Reichweite von 1,0 Millionen Leserinnen an. Mehr als 1,6Millionen Unique User erreicht die 360-Grad-Brand über dieDigital-Kanäle - von der Webseite über Facebook und Instagram bis hinzu Snapchat und WhatsApp. "Fun.Fearless.Female." - Mit diesemredaktionellen USP und Empowerment Leitsatz unterstützt COSMOPOLITANihre Leserinnen crossmedial in allen Lebensbereichen: Job & Karriere,Partnerschaft & Erotik sowie Beauty & Fashion! Die cosmopolitische,moderne und selbstbewusste Leserin ist zwischen 20 und 49 Jahre alt,erfolgreich im Job und finanziell unabhängig. COSMOPOLITAN erzielte2016 einen durchschnittlichen Gesamtverkauf von 247.540 Exemplaren(IVW 1-4 2016).Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt acht Premiummarken: COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi,MYWAY, SHAPE, It's Style und "einfach.sein". Inhaltlichunterschiedlich positioniert, sprechen sie die unterschiedlichenPremium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breite an. Für jede Markegilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kenntPremiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderes Medienhaus:Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriften ist dieBauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehr Exemplare immonatlichen Premiumsegment (1,1 Mio. durchschnittlicher GesamtverkaufIVW 1-3 2017). Mit diesem Portfolio ist der Verlag die marktführendeGröße bei anspruchsvollen Premium-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUMist Teil der Bauer Media Group, einem der erfolgreichstenMedienhäuser weltweit. Mehr als 600 Zeitschriften, über 400 digitaleProdukte und über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen MillionenMenschen rund um den Globus. Mit ihrer globalen Positionierungunterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschenund Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupUnternehmenskommunikationAnna StoermerT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Cosmopolitan, übermittelt durch news aktuell