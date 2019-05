"Haikou trifft Frankfurt"Haikou, China (ots/PRNewswire) - Am 21. Mai 2019 Ortszeit startetedie dreitägige IMEX in Frankfurt, Deutschland, die mehr als 3500Besucher und fast 5100 geladene Einkäufer aus über 160 Ländern anzog.Die Delegierten vom Büro für Tourismus, Kultur, Radio, Fernsehen undSport aus Haikou und der Haikou-Unterausschuss des chinesischen Ratszur Förderung des internationalen Handels nahmen an der Veranstaltungteil und organisierten gemeinsam eine Kampagne mit den Themen"Tourism + Convention & Exhibition", um die Stadt Haikou als Markeaufzubauen. Durch eine optimale Nutzung der IMEX-Messe und dieexklusive Promotion-Veranstaltung konnten mit der Kampagne Haikousreiche touristische Ressourcen und die regulatorischen Anreize fürdie Messeindustrie präsentiert werden, was bei den Besuchern eineüberaus positive Resonanz fand. Am 22. Mai Ortszeit fand das 2019Haikou Tourism Promotion Event (Frankfurt) im InterContinental inFrankfurt statt. Mehr als 60 Teilnehmer kamen zu dieserVeranstaltung, darunter Frau Fu Tianfang, Generaldirektorin desHaikou-Büros für Tourismus, Kultur, Radio, Fernsehen und Sport, HerrTang Daqiang, stellvertretender Generaldirektor des chinesischen Ratszur Förderung des internationalen Handels - Haikou-Unterausschuss,Frau Isabella Hou, Präsidentin des ASTA China Chapter sowie Vertretervon Hainan Airlines, von der Abteilung Internationale Angelegenheitender Landesregierung Hessen, vom deutschen Tourismusverband und vondeutschen Reiseveranstaltern und Fluggesellschaften.Vor dem Hintergrund der herzlichen und freundschaftlichenAtmosphäre, die bei der Aufführung eines Volkstanzes entstand, sagteFrau Fu Tianfang, dass Haikou die Kommunikation und Kooperation mitDeutschland bei Tourismus und Kultur zu schätzen wisse und derintegrierten Entwicklung des internationalen Tourismus, Konferenzenund Messen positiv entgegensehe, um Wettbewerbsvorteile zuerschließen und den Tourismusmarkt für beide Seiten auszubauen.Dr. Michael Borchmann und Herr Jürgen Kremer teilten ihreEinblicke im Hinblick auf die Kooperation Haikou-Frankfurt mit. Beidesind der Ansicht, dass das Engagement der Haikou-Delegation alsBrücke dienen wird, um die Zusammenarbeit der beiden Städte in denBereichen Kultur, Tourismus und in der Branche für Messen undKonferenzen zu verstärken.Unter dem Motto "More Than A Costal City - Haikou, China"präsentierte Frau Isabella Hou einen Gesamteindruck vom einzigartigenCharme und den reichen touristischen Ressourcen Haikous, der hoheErwartungen unter den Teilnehmern weckte. Sie äußerte auch bereitsjetzt ein herzliches Willkommen für alle, die an der 2019 WorldTourism Exchange (WTE) teilnehmen wollen, die vom 20. bis 25. Oktoberin Haikou geplant ist.Konsens wurde für eine Reihe gemeinsamer Ressourcen-Nutzungen undeine für alle Seiten gewinnbringende Zusammenarbeit festgestellt,nachdem man sich intensiv über Möglichkeiten der Zusammenarbeit beiLuftfahrt, Tourismus, Kultur und Messen ausgetauscht hatte. DieDelegation aus Haikou hat eine langfristige Kooperation mit ChinaTours und der Sino-German Business Communication Associationetabliert und Absichtserklärungen (MOUs) mit ihnen vereinbart.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/891847/2019_Haikou_Coastal_City_Promotion.jpgPressekontakt:Row Wangrow.wang@beyondsummits.com+86-21-61992660Original-Content von: The Bureau of Tourism, Culture, Radio, Television and Sports of Haikou, übermittelt durch news aktuell