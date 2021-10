Haiers HCH Ventures geht Partnerschaft mit führendem RF-Imaging-Unternehmen Vayyar ein, gründet ein Joint Venture in China

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Qingdao, China und Yehud, Israel (ots/PRNewswire) -Die Joint-Venture-Partnerschaft konzentriert sich zunächst auf die berührungslose Sturzerkennung für Senioren sowie die Ausweitung der Aktivitäten von Vayyar auf dem chinesischen Markt- HCH, eine Tochtergesellschaft von Haier, unterzeichnete Joint-Venture-Vereinbarung mit dem israelischen Technologieanbieter Vayyar, um den "Silber-Tech"-Markt in China, mit einem Marktvolumen von 4 Billionen Yuan (625 Mrd. USD), zu bedienen- Die auf Senioren ausgerichteten IoT- und Smart-Home-Produkte von Haier werden auf der preisgekrönten Technologie von Vayyar basieren, die die Sturzerkennung und die Überwachung des Wohlbefindens für führende chinesische Altenpflegeeinrichtungen und deren Versicherer unterstützt- Vayyars einzigartige kamerafreie Hochfrequenzlösung bietet rund um die Uhr Schutz für Senioren in allen Umgebungen und unter Wahrung der Privatsphäre- Berührungslose Sensoren überwinden die Einschränkungen herkömmlicher Sturzwarngeräte, bei denen die Benutzer Knöpfe drücken, Schnüre ziehen oder Wearables anlegen müssenHCH, eine Tochtergesellschaft von Haier, hat sich mit dem israelischen Hightech-Unternehmen Vayyar, dem Weltmarktführer im Bereich RF-Imaging, zusammengeschlossen, um ein neues IoT-Ökosystem zu schaffen, das auf der weltweit fortschrittlichsten berührungslosen Sensortechnologie basiert. Die enorme Präsenz von Haier in China wird es Vayyar ermöglichen, seine Aktivitäten zu erweitern und bahnbrechende Produkte auf der Basis von RF-Imaging anzubieten, die bei der Pflege in China einen neuen Standard setzen werden.Die strategische Beziehung wurde zunächst zum Nutzen der schnell alternden Bevölkerung in China und darüber hinaus aufgebaut, für die Stürze eine der Hauptursachen für Verletzungen und vorzeitige Sterblichkeit sind. Rund 120 Millionen chinesische Senioren leben allein, und bis 2040 wird es in China 402 Millionen Menschen geben, die 60 Jahre oder älter sind. Die Vereinbarung ermöglicht es Haier, der weltweit führenden Hausgerätemarke, einen "Silver-Tech"-TAM (Total Addressable Market) in China zu bedienen, dessen Wert auf über 4 Billionen Yuan (625 Mrd. USD) geschätzt wird."Modernste bildgebende Sensortechnologie kann ältere Menschen schützen, ihre Sicherheit erhöhen und die Energieeffizienz steigern. Ich sehe in der Zukunft außergewöhnliche Möglichkeiten für starke, nachhaltige Synergien", sagte Liu Changwen, General Manager von HCH Ventures, der Haier-Tochter, die dieses Joint Venture leitet. "Das JV ist ein bemerkenswerter Meilenstein für den grenzüberschreitenden Dual-Core-Inkubator von HCH.""Vayyar freut sich, mit HCH zusammenzuarbeiten, um ein erstklassiges System zur Sturzerkennung zu entwickeln, das China zum Weltmarktführer beim Schutz älterer Menschen macht und gleichzeitig deren Privatsphäre und Unabhängigkeit respektiert", sagte Raviv Melamed, Mitbegründer und CEO von Vayyar. "Die innovativen IoT- und Smart-Home-Geräte von Haier werden die Lebensqualität und die Lebenserwartung älterer Menschen verbessern und passen perfekt zur Vision von Vayyar und den Fähigkeiten unserer Technologie.""HCH hat über seine Niederlassung in Israel die Leistung des RF-Imaging System-on-Chip von Vayyar seit über zwei Jahren verfolgt, und dieser Zusammenschluss ist ein sehr aufregender Moment für beide Unternehmen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, und wollen einen neuen Standard für ein intelligenteres und sichereres Lebensumfeld für Senioren in China setzen", sagte Daniel Oleiski, CEO von Haier Israel und HCH Ventures IL.Haier wird mit der Unterstützung von Vayyar für diese Partnerschaft nun sein globales Netzwerk von F&E-Zentren, seine globale Reichweite, robuste Vertriebskanäle und starke Lieferketten nutzen, um die Bereiche Altenpflege und Smart Home für die nächsten Jahrzehnte neu zu definieren.Materialien stehen Medienvertretern zum Herunterladen zur Verfügung: Bitte klicken Sie hier. (https://drive.google.com/drive/folders/1CekvfqDtbX6updnfaIysrzvT9aSWLdcx?usp=sharing)Das Video ist auch auf YouTube hier (https://www.youtube.com/watch?v=NZwdvmsk_Mg) verfügbar.Informationen zu HaierDie Haier Group Corporation ist ein chinesisches multinationales Unternehmen (https://en.wikipedia.org/wiki/Multinational_corporation) für Haushaltsgeräte (https://en.wikipedia.org/wiki/Home_appliance) und Unterhaltungselektronik (https://en.wikipedia.org/wiki/Consumer_electronics) mit Sitz in Qingdao, Shandong. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Produkte wie Kühlschränke (https://en.wikipedia.org/wiki/Refrigerator), Klimaanlagen (https://en.wikipedia.org/wiki/Air_conditioners), Waschmaschinen (https://en.wikipedia.org/wiki/Washing_machine), Wäschetrockner, Öfen (https://en.wikipedia.org/wiki/Microwave_oven) usw. Das Haushaltsgerätegeschäft, läuft unter dem Namen Haier Smart Home und produziert unter verschiedenen weltbekannten Markennamen, darunter Haier, Casarte, Leader, GE Appliances (https://en.wikipedia.org/wiki/GE_Appliances), Fisher & Paykel (https://en.wikipedia.org/wiki/Fisher_%26_Paykel), Aqua und Candy.Informationen zu HCH VenturesHCH Ventures ist eine von der Haier Group geschaffene Unternehmensplattform für Unternehmer weltweit. Seit der Gründung im Jahr 2014 umfasst HCH bereits 40 Accelerators in 12 Ländern auf der ganzen Welt und über 350 beschleunigte Projekte mit einer Gesamtbewertung von mehr als 200 Milliarden RMB. "HCH Ventures" wurde in die "Top 500 Chinese Brand Values" aufgenommen, und sein Markenwert belegte den ersten Platz in der Kategorie Inkubation und Akzeleration.Informationen zu Vayyar ImagingVayyar, der Marktführer im Bereich der RF-Imaging-Technologie, hat die weltweit fortschrittlichste System-on-Chip-Plattform entwickelt, um die wichtigsten Daten des Lebens zu erfassen und Lösungen für die Altenpflege, die Automobilindustrie, den Einzelhandel, die Sicherheit und vieles mehr anzubieten, wobei die Privatsphäre jederzeit gewahrt bleibt. Vayyars Mission ist es, die nächste Generation der Sensortechnologie zu entwickeln, eine Miniaturtechnik, die aufgrund ihrer Erschwinglichkeit und Vielseitigkeit das Leben jedes Einzelnen beeinflusst und die Welt sicherer macht.https://vayyar.com/Video: https://www.youtube.com/watch?v=NZwdvmsk_MgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1670221/Vayyar_Home.jpgPressekontakt:Mike Galemichael@influenceassociates.com / +0044 7876 563044. Linden Braylinden@influenceassociates.com / +0044 7587 150391Original-Content von: Vayyar Imaging Ltd., übermittelt durch news aktuell