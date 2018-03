Haier stellt auf der MCE 2018 aus

Beste Klimatechnikmarke in der IoT-ÄraQingdao, China (ots/PRNewswire) - Am 13. März zeigte Haier auf derMCE 2018 in Italien das weltweit einzige Komplettangebot anSmart-Air-Lösungen in der Klimatechnik. Mit diesen Produkten gehtHaier weit über den Rahmen eines "einfachen Klimaanlagenherstellers"hinaus und erklärt "saubere Luft" zum neuen Mehrwert imIoT-Zeitalter. Laut Euromonitor International gilt Haier im Jahr 2017mit einem Marktanteil von 30,5 % (nach Jahresumsatz) als die weltweitführende Marke für vernetzte Klimatechnik (einschließlichintelligenter Klimatechnik). Haier belegt nun schon zum zweiten Malden ersten Platz in dieser Kategorie.Haier nutzt IoT außerdem gezielt zur Vereinfachung der Interaktionmit den Nutzern, wovon nicht zuletzt die Produkte und die Markeprofitieren. "Worker-User-Integration" nennt Haier dieses Konzept.Auf der MCE präsentierte Haier eine lichtabsorbierende undluftreinigende Klimaanlage, eine Klimaanlage mitLuftzoneneinstellungen, eine einfach zu installierende,selbstreinigende Klimaanlage (die F-Serie) und weitere Neuheiten.Gleichzeitig zeigte man die branchenweit erste zentrale Klimaanlagemit Magnetschwebetechnik, die den Energieverbrauch um 50 % reduziert.Dieses Produkt wird in Europa eingeführt, und das nicht ohne Grund:85 % der Städte in der Europäischen Union erfüllen dieEU-Qualitätsnormen für die Luftqualität nicht. Die Luft inInnenräumen ist daher von entscheidender Bedeutung.Haier hat seine Klimaanlagen der F-Serie an den europäischen Marktangepasst. Diese Klimaanlagen sind einfach zu installieren und könnensich selbst reinigen. Mit einem modulbasierten, einfach zuinstallierenden Modell reduziert sich die Installationszeit um bis zu50 % und der Zeitaufwand bei der Wartung sinkt um ganze 80 %. Ausdiesen Geräten kommt saubere Luft, wodurch eine sekundäreSchadstoffbelastung in Innenräumen vermieden wird.In der IoT-Ära sind Klimaanlagen lediglich Mittel zum Zweck. Dennwas die Kunden wirklich brauchen, ist vor allem eines: saubere Luft.In China war der Markt für Klimaanlagen bisher fest in der Handeiniger klassischer Großkonzerne mit einer Quasi-Monopolstellung.Haier hat die Chancen, die IoT bietet, genutzt, um deren Monopoleaufzubrechen. So konnten sie sich zur Top-Klimatechnik-Marke für dieIoT-Ära entwickeln.Haier verkauft nicht nur Klimatechnik, im Prinzip verkauft dasUnternehmen "Luft". Und das ziemlich erfolgreich, wie 10Auszeichnungen für Spitzenplätze belegen, z. B. aus den USA, China,Russland, Italien, Thailand, Pakistan und Indien. Die Klimaanlagenvon Haier sind nicht nur die Nr. 1 im russischen Markt, auch inEuropa ist man erfolgreich am Start, in Italien sogar als führendechinesische Klimatechnik-Marke. In den USA ist Haier mit GEAppliances die Nummer 1 auf dem Markt.Die Klimaanlagen von Haier haben in der IoT-Ära ein Luftökosystemaufgebaut, das in der gesamten Branche eine heftige Diskussionauslöst. Haier unterstützt außerdem die Weiterentwicklungchinesischer Geschäftsmodelle.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/654724/Haier.jpgPressekontakt:+86-185-6159-2146baolei@sdpr.com.cnOriginal-Content von: Haier Group Co. Ltd., übermittelt durch news aktuell