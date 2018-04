Haier stellt auf der Hannover MESSE COSMOPlat vor und beweist Kreativität der Weltklasse bei intelligenter Fertigung

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Haier, die führendeHaushaltsgerätemarke der Welt, stellt auf der Hannover Messe 2018COSMOPlat vor, seine preisgekrönte industrielle Internetplattform,und trägt mit seiner Originalität der Weltklasse zur weltweitenintelligenten Fertigung bei.COSMOPlat wurde unabhängig von Haier entwickelt und ist einekreative und umfassende Lösung für kundenspezifische Massenfertigung,die die globale industrielle Lieferkette verwandeln könnte, daUnternehmen im digitalen Zeitalter zunehmend individualistischeKunden zufriedenstellen müssen."Wir sind stolz darauf, auf der Hannover Messe 2018 unseremodernsten Geräte und unser bahnbrechendes COSMOPlat-System zupräsentieren", sagte Weijie Zhang, der GM von Haier SmartManufacturing. "Die Welt bewegt sich in Richtung einerinternetbasierten Wirtschaft und die Kundenbedürfnisse werden immerpersönlicher. Nur wenn wir unsere Denkweise ändern, könnenUnternehmen mit dem Tempo des Wandels Schritt halten, überleben undin diesem neuen Industriezeitalter florieren. COSMOPlat kann ihnendabei helfen."Jeder Besucher der Hannover MESSE hatte die Möglichkeit, amgesamten Produktionsprozess teilzunehmen - von der Produktgestaltungüber die Entwicklung und Fertigung bis hin zur Logistik undDistribution. Die internetbasierte Plattform durchbricht alleProzessknoten, interagiert mit den Anwendern und setzt das Konzeptvon der "gegenseitigen Anpassung" bis zur "lebenslangen Interaktionder Netzwerkgeräte" um.Durch die Interaktion mit der Plattform können Kundenpersonalisierte Bestellungen für Produkte wie Waschmaschinen oderKühlschränke erstellen und ihre individuellen Präferenzen einbinden.Während der Produktionsphase wurde ein offenes Netzwerk vonOnline-Fabriken geschaffen, um den Prozess für jeden Verbrauchersichtbar und transparent zu machen. Mit verschiedenen Geräten undmenschlichen Aktivitäten mit eingebetteten Sensoren sind Robotik undAI miteinander verbunden und ermöglichen dadurch einen intelligentenund flexiblen Produktionsprozess. So wie die Bestellungen direkt vonden Kunden an die Fabrik geschickt werden, werden die fertigenProdukte direkt von der Fabrik an die Kunden geliefert, wodurch dietraditionellen Lager- und Distributionsprozesse entfallen.Henning Kagermann, der deutsche Physiker und Geschäftsmann,bekannt als einer der Protagonisten des Konzepts von Industrie 4.0,das verstärkt Digitalisierung in der industriellen Produktionanwendet, staunte auf der Industriemesse über die Kreativität vonCOSMOPlat.Detlef Zühlke, Vorstandsvorsitzender von SmartfactoryKL e.V.kommentierte wie folgt: "Die Tendenz geht stark in die Richtung,IoT-Technologie und Geschäftsmodelle für die Massenproduktion zukombinieren, deshalb brauchen wir ein industrielles Netzwerk, dasalle weltweit führenden Hersteller, Anbieter und Anwender verbindet,und Haiers COSMOPlat ist genau das."COSMOPlat stellt ein neues Geschäftsmodell dar, das alle Abläufein den Fabrikprozessen und der Lieferkette digital integriert und denWeg zu einer völlig neuen Vision und einem neuen Umgang mit demDurchschnittsnutzer ebnet.Gartner, das weltweit führende Forschungs- undBeratungsunternehmen, verlieh COSMOPlat im Jahr 2017 den GartnerSupply Chainnovator Award in Anerkennung seiner Rolle bei derFörderung von Innovation und Transformation industriellerLieferketten und machte Haier damit zum einzigen Unternehmen imasiatisch-pazifischen Raum, das diese Auszeichnung erhalten hat.Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.haier.net/en/Pressekontakt:Yaxi Lou+86-532-8893-7949louyx@haier.comOriginal-Content von: Haier Group, übermittelt durch news aktuell