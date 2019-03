Haier stellt auf der AWE 2019 den weltweit ersten intelligenten Wäscheraum vor

Finanztrends Video zu



Schanghai (ots/PRNewswire) - Haier, der weltweit größte Herstellervon Haushaltsgeräten, hat auf der "Appliances & Electronics WorldExpo" des Jahres 2019 ("AWE 2019" (Weltausstellung fürHaushaltsgeräte und Haushaltselektronik)) in Schanghai, China denersten intelligenten Wäscheraum vorgestellt. Die Komplettlösungkombiniert die Arbeitsgänge des Waschens, Lufttrocknens und Faltensmit Haiers neuesten intelligenten Produkten und Technologien.Haier hat als Vorreiter ein "Internet of Clothing" ("IoC"(Internet der Kleidung)) entwickelt - eine Lösung vernetztenWaschens, die eine intelligente Waschmaschine, ein intelligentesWäsche-Rack und eine intelligente Faltmaschine verbindet. Zuerst -nachdem sie das Kleidungsmaterial, die Wasserqualität und denWaschmitteltyp analysiert hat - führt die Waschmaschine denWaschzyklus aus. Danach ermittelt die intelligente Faltmaschine -installiert auf dem intelligenten Wäsche-Rack -, ob die Kleidungausreichend getrocknet ist. Ist das der Fall, würde sie nun überHaiers App "U+" eine Erinnerung übermitteln, um dem Nutzervorzuschlagen, dass die Funktion für das automatische Faltengestartet werden kann. Das Gerät würde dann den Typ der Kleidunganalysieren und sie in der richtigen Weise falten. Der Fortschrittkann dabei jederzeit über die App nachvollzogen werden."Zusätzlich zur Verbesserung der Technologien in unserenWäschegeräten wollten wir ein Szenario eines intelligentenWäscheraums schaffen, das Kunden helfen kann, Aufgaben in bislangungekannter Weise zu organisieren. Die Geräte in dem Netzinteragieren nun miteinander, um den Fortschritt des effizientenWaschens und Trocknens zu überwachen, und sorgen so für einpraktisches, müheloses Wascherlebnis", so Herr Li Yang, VicePresident und General Manager des Bereichs "Washing Machine"(Waschmaschine) bei Haier.Haier hat weltweit das erste IoC-Ökosystem und -Plattformkonzeptgeschaffen, das nun mit über 4.800 Kleidungsressourcen funktioniert -zur Integration von Waschmaschinen, intelligenten Garderoben,Ankleidespiegeln, Bügelmaschinen und mehr. Kunden wird eineintelligente Lösung angeboten, die die Bereiche Waschen,Gewebepflege, Aufbewahrung, Abstimmung und Einkaufen abdeckt.Auf der AWE 2019 zeigt Haier seine umfassenden Lösungen in denFormen eines intelligenten Kleiderschranks und eines intelligentenWäscheraums. Zu den Höhepunkten der individuell zugeschnittenenSzenarien zählen:- Virtueller Service einer 3D-Kleidungsanprobe fürEinzelhandels-Bekleidungsgeschäfte- Intelligentes Styling nach Wetter, Szenarien und Präferenzen- Richtiges Auffinden von Kleidung in einer intelligenten Garderobeüber ein fortschrittliches Management-System- Professionelles Bügeln mit automatischer Materialanalyse- Intelligente Maschine zur Schuhreinigung, die sich mithilfefortschrittlichster KI-Bilderkennungstechnologie um Reinigung undPflege kümmertWährend das Internet der Dinge ("IoT") schnell weiterentwickeltwird, will Haier mit seiner globalen Strategie für intelligenteHaushaltsgeräte eine Markenökologie schaffen, die aufLebensgewohnheiten aufbaut. Das Szenario eines intelligentenWäscheraums unter dem IoC ist dabei eine bedeutende Komponente, dieden Fortschritt deutlich macht, den das Unternehmen bei der Schaffungeines Ökosystems für intelligentes Waschen erzielen konnte."Haiers IoC soll als offene Plattform mit verschiedenstenRessourcen funktionieren, um die Szenarien weiter ausdehnen undunseren Kunden weitere intelligente Lösungen anbieten zu können", soLi.Informationen zu HaierHaier Home Appliance ist mit einem globalen Marktanteil von 10,5Prozent die weltweite Nummer 1 unter den Marken für Haushaltsgeräte.Zu seinen Marken gehören "Haier", "Casarte" und "Leader" in China,"GE Appliances" in den USA, "Fisher & Paykel" in Neuseeland, "AQUA"in Japan und "Candy" in Italien. Weitere Informationen erhalten Sieunter http://www.haier.net/en.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/835681/Haier.jpgPressekontakt:Ida Lou+86-532-8893-7947louyx@haier.comOriginal-Content von: Haier Group, übermittelt durch news aktuell