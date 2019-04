Haier startet für Anwender eine Foto-Sharing-Veranstaltung, um das Smart Life zu feiern

Peking (ots/PRNewswire) - "Meet Global Haier, Enjoy Smart Life:Snapshot Haier" (etwa: "Global Haier hautnah, einen smarten Lifestylegenießen: Snapshot Haier"), eine Großveranstaltung für Haiersweltweite Anwender, wurde im Rahmen der 125. China Import and ExportFair (Canton Fair) am 15. April eingeführt.Durch die Veranstaltung sollen Anwendern die wundervollenVeränderungen vor Augen geführt werden, die Haier für Menschen inihrem Alltag ermöglicht, kommentiere der Veranstalter.Die Anwender von Haier können an der Veranstaltung teilnehmen,indem sie Fotos oder Videos mit Produkten von Haier hochladen,erklärte ein leitender Angestellter von Haier bei der Launch-Feier.Die Veranstaltung fand in 160 Ländern und Regionen gleichzeitigstatt und wurde von Haier im Namen seiner Anwender für Spendenzweckefür Bedürftige im In- und Ausland genutzt.Seit seiner Gründung im Jahr 1984 engagiert sich Haier dafür, dasLeben seiner Anwender durch F&E für intelligente,gesundheitsorientierte und innovative Produkten zu vereinfachen.Auf der Appliances & Electronics World Expo 2019 (AWE 2019)stellte Haier den neuesten Plan für die Globalisierung seinerHausgerätemarken vor und betonte die neuesten Erfolge seiner siebenHauptmarken Haier, GE Appliances (USA), Fisher & Paykel (Neuseeland),AQUA (Japan), Casarte, Leader und Candy (Italien).Die Globalisierung des Unternehmens soll nicht dazu dienen, OEMsausfindig zu machen, sondern in erster Linie unabhängige Markenschaffen sowie zur Gestaltung eines Plans beitragen, der Design,Fertigung und den Vertrieb im Ausland vereint, bemerkte ein leitenderAngestellter von Haier.Haier konzentriert sich bei seiner globalen Gestaltung auf dieLokalisierung in verschiedenen Ländern und Regionen. DieVeranstaltung ermöglicht Anwendern weltweit Fotos verschiedenerHaier-Produkte zu teilen, wie z. B. Kühlschränke mit aufgesetztemFrischefach, die speziell für indische Vegetarier entworfen wurden,oder Gefrierschränke für saudi-arabische Anwender, die auch bei einembis zu 100 Stunden langen Stromausfall ein Auftauen vermeiden.Der chinesische Markt für intelligente Hausgeräte wirdvoraussichtlich bis 2020 einen Wert von 357,6 Yuan erreichen, heißtes in einem Branchenbericht. Angesichts dessen wird Haiers weltweiteEinführung von "Smart Home"-Produkten nicht nur das Leben vonAnwendern verbessern, sondern auch die Entwicklung der globalen SmartHome-Branche ankurbeln.Haier wird sich mit Xinhua Silk Road zusammenschließen, einenationale zur Xinhua News Agency gehörigeBelt-and-Road-Informationsplattform, um die Regeln für Fotobeiträgezu veröffentlichen und das gesamte Verfahren der Veranstaltung zuverdeutlichen.Die Veranstalter laden sämtliche interessierte Anwender herzlichzu einer Teilnahme ein und hoffen, dass die Veranstaltung Haier zueinem engeren Kontakt mit seinen Anwendern verhilft.Bitte besuchen Sie für eine Teilnahme an der Veranstaltunghttps://www.imsilkroad.com/active/ssp.Pressekontakt:Dan Su+86-15117925061silviasu07@163.comOriginal-Content von: Haier Group, übermittelt durch news aktuell