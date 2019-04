Hannover (ots/PRNewswire) - Haier, der Hersteller vonmaßgeschneiderten Lösungen für den modernen Lifestyle, stellte aufder Hannover-Messe 179 Smart Home-Lösungen in 28 Szenarien vor,darunter eine aktualisierte Version von COSMOPlat, der weltweitgrößten Plattform für kundenindividuelle Massenproduktionslösungen.Weiterhin präsentierten sie eine innovative Umsetzung desAusstellungsthemas "Integrated Industry - Industrial Intelligence".COSMOPlat, das 2016 erstmals auf den Markt kam, integriert digitaldie gesamte Prozess- und Lieferkette eines Betriebs, einschließlichInteraktion, F&E und Beschaffung, um den einzelnen Kunden besser zubedienen. Das diesjährige Upgrade kombiniert eine Vielzahl vonfortschrittlichen intelligenten Fertigungstechnologien und 5G, um einneues Kapitel der kundenindividuellen Massenproduktion zuerschließen. Sie stellen damit die weltweit erste "smart + 5G"-Plattform zur Verifizierung von Anpassungen mit umfassendenAnwendungsmöglichkeiten für so unterschiedliche Branchen wie Keramik,Landwirtschaft, Wohnmobilbau, Formen und Maschinen vor. Neben einergroßen Anzahl von Unternehmenskunden konnte Haier mehrerebranchenführende Experten an seinen Stand locken, darunter HenningKagermann, der Vater der Industry 4.0-Bewegung zur Digitalisierungder industriellen Produktion, und Francisco Betti, Leiter derAdvanced Manufacturing Industry im World Economic Forum (WEF)."Ich freue mich sehr über die Fortschritte der neuesten Iterationvon COSMOPlat, das jetzt mit fortschrittlichen Technologien wie 5Gund KI integriert ist", sagte Kagermann nach seiner Tour desHaier-Stands. "Haier bedient nicht nur große Unternehmen, sondernunterstützt auch KMU bei ihrer Transformation und Modernisierung.Dank der Echtzeit-Updates und -Optimierung kann eine größere Anzahlvon Kunden eine höhere Effizienz und ein benutzerfreundlicheresErlebnis genießen."Als erstes chinesisches Unternehmen, das in das Netzwerk der"Manufacturing Lighthouses" des WEF aufgenommen wurde, einerGemeinschaft führender Hersteller, die Industry 4.0-Technologienintegrieren, nutzte Haier die Messe, um gemeinsam mit Bosch, PhoenixContact, Rold, Sandvik und Tata Steel das WEF Lighthouse FactoryForum auszurichten. Gemeinsam kündigten die Unternehmen dieLighthouse Program Hannover Initiative an, die darauf abzielt,Industrienormen für Standards, Technologie, Talent, Sicherheit undmehr festzulegen und umzusetzen. Als Leiter dieser Zusammenarbeitwird COSMOPlat von Haier sein offenes Ökosystem nutzen, um dieInitiative zu fördern.Bisher hat COSMOPlat 15 Subplattformen für verschiedene Branchenentwickelt, mit 12 Demonstrationsbasen in sechs Regionen, darunterOstchina und Nordchina. Das Modell wurde in 20 Ländern weiterumgesetzt und transformiert Branchen wie Kleidung, Lebensmittel,Wohnen, Reisen, Gesundheit, Bildung und andere Industrien, so dassglobale Benutzer die verbesserte Lifestyle-Erfahrung genießen können,die sich durch die kundenindividuelle Massenproduktion eröffnet.***Informationen zu HaierMit einem globalen Marktanteil von 10,5 % ist Haier Home Appliancedie weltweite Nummer 1 unter den Herstellern von Haushaltsgeräten.Das Markenportfolio des Unternehmens umfasst Haier, Casarte undLeader in China, GE Appliances in den USA, Fisher & Paykel inNeuseeland und AQUA in Japan. Haier möchte Kunden in aller Welt einvernetztes Smart-Home-Erlebnis bieten und entwickelt seine Produkteund Dienstleistungen daher kontinuierlich weiter, während sich dasUnternehmen gleichzeitig zu einer offenen Unternehmensplattformwandelt. Weitere Informationen finden Sie unter:http://www.haier.net/en/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/847448/Haier_Unveils_5G_Empowered_COSMOPlat_at_Hannover_Messe.jpgPressekontakt:Ida Loulouyx@haier.com+86 532 8893 7947Original-Content von: Haier Group, übermittelt durch news aktuell