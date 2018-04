Haier erfindet die weltweit erste Schuhwaschmaschine für den Haushalt - schafft eine neue Produktkategorie für die Pflege und den Schutz von Schuhen

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die Firma Haier hat am 15.April auf der 123. "Spring Canton Fair" die weltweit ersteSchuhwaschmaschine für den Haushalt vorgestellt und damit eine neueProduktkategorie für die Pflege und den Schutz von Schuhengeschaffen. Für die Maschine wurde die branchenweit erste räumlicheSprühtechnologie ("stereo spraying") entwickelt. Diese hilft nichtnur, Schäden zu verhindern, die bei der traditionellenBürstenreinigung auftreten. Sie macht das Waschen für den Nutzer auchbequemer und problemloser.Es gibt drei Methoden, Schuhe zu reinigen. Eine ist das manuelleWaschen - ein kompliziertes, zeit- und arbeitsintensives Verfahren,für das man mehrere Bürsten benötigt. Die zweite besteht darin, dieSchuhe in der Waschmaschine zu waschen. Dies führt nicht nur dazu,dass auf andere Kleidungsstücke Keime übertragen werden. Die Schuheerleiden auch Schäden, und es ist nicht garantiert, dass sie wirklichsauber werden. Die letzte Methode besteht darin, ein speziellesSchuhwaschgeschäft aufzusuchen, wo die Schuhe zusammen mit SchuhenAnderer gereinigt werden. Traditionelle gewerblicheSchuhwaschmaschinen arbeiten jedoch noch immer mit Bürsten. Das machtes schwer, neben einer gründlichen Reinigung der Schuhesicherzustellen, dass diese auch sorgsam behandelt werden - geradebei teuren Schuhen. Gewöhnlich entscheiden sich die meisten Menschenso für das manuelle Reinigen.Haiers Schuhwaschmaschine löst dieses Dilemma auf praktischeWeise. Die weltweit erste räumliche Wassersprühtechnologie ihrer Art("stereo spraying") reinigt Schuhe per Hochdruck-Wasser-Besprühung.Das Wasser kann das Innengewebe der Schuhe durchdringen, um tieferliegenden Schmutz zu entfernen, und dabei Beschädigungen minimieren -für eine gründliche und zugleich sorgsame Reinigung.Am Messestand stellten viele Besucher die Frage, ob sich dasProdukt zu Hause eine eigene Stellfläche wird erobern können.Mitarbeiter Haiers erklärten, dass die Schuhwaschmaschine für denHaushalt schubladenartig konstruiert sei. Sie kann mit einerWaschmaschine oder einem Trockner kombiniert werden, sodass keineseparate Stellfläche benötigt wird. Die Maschine kann separat vonWaschmaschine bzw. Trockner betrieben werden, simultan oderzeitversetzt mit diesen: Sie bietet Kunden eine umfassendeSchuhpflegelösung mit kompletten Funktionen.In den vergangenen zwölf Jahren, in denen wir uns mit dem"RenDanHeYi"-Managementmodell auseinandergesetzt haben, wurde bei denWaschmaschinen Haiers nach dem Modell "10+N R&D" verfahren - zurIntegration weltweiter Qualitätsressourcen, um auf die vielfältigenAnforderungen der Kundschaft eingehen zu können. Die Einführung derweltweit ersten Schuhwaschmaschine für den Haushalt begründet einmalmehr, diesmal im Segment der Schuhwäsche, einen neuen Trend - liefertUnternehmen, die Interesse haben, eigene Produkte in diesem Bereichzu entwickeln, einen nützlichen Bezugspunkt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/677305/Haier_shoe_washing_machine.jpgPressekontakt:Büro für Öffentlichkeitsarbeit+86-532-8893-7947lix.690@haier.comOriginal-Content von: Haier Group Co. Ltd., übermittelt durch news aktuell