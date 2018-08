"Bei Haien macht uns keiner was vor ..." / TELE 5 Promotion-Sender für Warners neuen Hai-Hammer MEG (VIDEO)

München (ots) -Riesen-Hai-Alarm in Deutschland! Am 9. August startet Warnersneues Mega-Hai-Ereignis MEG im Kino. Für die Promotion hat sich dasStudio einen ausgewiesenen Hai-Experten gesucht: TELE 5."Wir sind mit Sicherheit das beste Fisch-Restaurant im deutschenFernsehen. Vor allem bei Haien macht uns keiner was vor." KaiBlasberg, TELE 5 Boss und Entdecker von Sharknado fürs deutscheFernsehen weiß, wovon er spricht. Sein Sender, der neben solchenCreature Features auch hochkarätigen Horror und krachende Action- undKatastrophen-Filme bietet und liebevoll kuratiert, ist speziell. Soist auch sein treues Publikum. "Anders" nennt er das. Und genau dasmacht TELE 5 so attraktiv für besondere Werbemaßnahmen, die immermehr dort angefragt und umgesetzt werden.Nun wirbt Warner erneut beim Sender des Vertrauens. Rund um dieHai-Lights Shark Lake und Summer Shark Attack am 4. August ab 20:15Uhr und Planets of the Sharks und Sharktopus vs. Pteracuda am 11.August ab 20:15 Uhr kommen speziell für dieses Werbe-EngagementHai-End-Werbemittel zum Einsatz, wie grafische Cut-ins und einscharfzähniger Werbetrenner-Move mit flankierendem klassischem Spotim Werbeblock."Wir wissen genau, was unseren Zuschauern schmeckt und wo sie mitGenuss gerne zubeißen. Das Rezept dazu besteht zu 99% aus Liebe zudem, was wir tun", weiß Stefan Graf, Sales-Chef von TELE 5.Bereits vergangenes Jahr erweckte TELE 5 für Warner 'ES' in einerkundenindividuellen Sonder-Kampagne wieder zum Leben, die sehr gutenZuspruch gewann.Pressekontakt:TELE 5KommunikationNico WirtzTel.: +49 89 649568-176nico.wirtz@tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell