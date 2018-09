Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Hamburg (ots) - "Verbraucher können ihren PKW-Leasingvertrag beifehlerhafter Information über ihr Widerrufsrecht noch heutewiderrufen. Das gilt zumindest für Verträge, die nach dem 10. Juni2010 geschlossen wurden", sagt der Fachanwalt Peter Hahn von HAHNRechtsanwälte. "Viele Leasingnehmer wissen gar nicht, dass auch einPKW-Leasingvertrag widerrufbar ist, wenn er von einem Verbrauchergeschlossen wurde und fehlerhafte Vertragsinformationen enthält"."Da es für Leasingverträge keine Musterbelehrungen gibt, sind vonPKW-Leasinggesellschaften zahlreiche Fehler bei denVertragsinformationen gemacht worden", ergänzt Anwalt Hahn. "Nachunseren Erfahrungen sind bei jüngeren PKW-Leasingverträgen in fastallen Fällen die Vertragsinformationen fehlerhaft, so dass einWiderruf erfolgversprechend ist", verrät Hahn. "Als fehlendePflichtangaben sind beispielsweise fehlende Angaben desNettokreditbetrages, der Laufzeit des Vertrages und ein Hinweisdarauf, dass der Leasingnehmer seine außerordentliche Kündigung ineiner bestimmten Form - auf einem dauerhaften Datenträger erklärenmuss, zu nennen. Diese Ausgangssituation eröffnet beste Chancen, einKlagverfahren zum Beispiel gegen die Volkswagen Leasing GmbH zugewinnen oder sich zu guten Konditionen zu vergleichen"."Ob ein Widerruf eines PKW-Leasingvertrages für einen Verbrauchererfolgreich durchgesetzt werden kann, muss natürlich in jedemEinzelfall geprüft werden", sagt Hahn. Bei Autokrediten undPKW-Leasingverträgen ist laut Hahn eine noch größere Klagewelle alsbei Immobiliendarlehen zu erwarten. HAHN Rechtsanwälte vertritt beimAutokredit-Widerruf bereits etwa 1.000 Betroffene und verklagtdiverse Autokreditbanken vor bundesdeutschen Gerichten. Laut Hahnliegen bereits positive Urteile von acht bundesdeutschenLandgerichten vor. Durch den Widerruf eines PKW-Leasingvertrageskönnen Verbraucher ihr Fahrzeug vorzeitig zurückgeben und dieLeasingraten meist sogar ohne Abzug eines Wertersatzes für diegefahrenen Kilometer zurückerhalten. Grundsätzlich gilt dies lautHahn auch für Leasingverträge, die bereits beendet sind. HAHNRechtsanwälte bietet allen betroffenen Verbrauchern mit einemPKW-Leasingvertrag einen kostenfreien Erstcheck an. WeitereInformationen können Sie unterhttps://hahn-rechtsanwaelte.de/autokredit-widerrufen erhalten.Zum Kanzleiprofil:Bei HAHN Rechtsanwälte PartG mbB (hrp) handelt es sich um eine derführenden bundesweit im Bank- und Kapitalmarktrecht, Verbraucher- undVersicherungsrecht tätige Kanzlei, die die Anleger- undVerbraucherseite vertritt. Der Kanzleigründer, Rechtsanwalt PeterHahn, M.C.L., ist seit 30 Jahren, seine Partner, Rechtsanwältin Dr.Petra Brockmann und der assoziierte Partner Lars Murken-Flato sindseit mehr als 10 Jahren ausschließlich im Bank- und Kapitalmarktrechttätig. Alle Partner sind Fachanwälte für Bank- und Kapitalmarktrecht.Hahn Rechtsanwälte vertritt ausschließlich Kapitalanleger. Für dieKanzlei sind zurzeit fünfzehn Anwälte, davon sind sechs Fachanwältefür Bank- und Kapitalmarktrecht. Hrp verfügt über Standorte inBremen, Hamburg und Stuttgart.Pressekontakt:Kanzleikontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Peter HahnAlter Steinweg 120459 HamburgFon: +49-40-3615720Fax: +49-40-361572361E-Mail: hahn@hahn-rechtsanwaelte.dehttp://www.hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell