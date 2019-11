Hamburg (ots) - "Die Auswirkungen der jüngsten beiden Urteile desBundesgerichtshofes vom 05. November 2019 werden in der Presse nach meinerMeinung falsch dargestellt. Für Verbraucher ist ein Widerruf eines Autokreditsin mehr als 80 % aller Fälle immer noch erfolgversprechend", kommentiert derHamburger Fachanwalt Peter Hahn von HAHN Rechtsanwälte. Der XI. Zivilsenatsetzte sich in XI ZR 650/18 und XI ZR 11/19 mit der Wirksamkeit des Widerrufszweier Verbraucherdarlehensverträge (Kfz-Kreditverträge der BMW- und Ford-Bank)auseinander. Dabei entschied er, die Widerrufsinformationen in denVertragsunterlagen seien hinsichtlich der von den Revisionsklägern angegriffenenFormulierungen nicht zu beanstanden. Dabei ging es um die 0 EUR-Klausel, dennicht erfolgten Hinweis auf das außerordentliche Kündigungsrecht desDarlehnsnehmers nach § 314 BGB und die Klausel zur Berechnung derVorfälligkeitsentschädigung.Das Widerrufsrecht sei - so der BGH - vorliegend verfristet, weil die in denBGH-Verfahren angegriffenen Angaben in den Darlehensverträgen ordnungsgemäßseien. Die Angabe eines zu zahlenden Zinsbetrags von 0 EUR sei verständlich undklar. Dies könne vom Verbraucher nur dahin verstanden werden, dass im Falle desWiderrufs keine Zinsen erhoben würden. Über das außerordentliche Kündigungsrechtdes Darlehensnehmers nach § 314 BGB habe nicht belehrt werden müssen, da dieVerbraucherkreditrichtlinie eine solche Belehrungspflicht nicht vorsehe. Auchdie Informationen betreffend den Anspruch auf Vorfälligkeitsentschädigung seienordnungsgemäß.HAHN Rechtsanwälte hat im Rahmen ihrer langjährigen Prüfungstätigkeit zahlreicheFehler in den Vertragsunterlagen von Autokreditbanken feststellen können. "Dietatsächlichen Fehler in den Vertragsunterlagen der BMW Bank und der Ford Banksind leider gar nicht zum Gegenstand der beiden BGH-Verfahren gemacht worden.Der BGH prüft nur die Fehler, die von den jeweiligen Prozessbevollmächtigtenausdrücklich im Verfahren gerügt werden. Dies ist in den beiden Verfahrenoffensichtlich nicht hinreichend geschehen. Aus diesen Gründen sind Verbrauchergut beraten, wenn sie sich von einem erfahrenen und spezialisierten Rechtsanwaltvertreten lassen", rät Fachanwalt Hahn.Die Ausübung des Widerrufsrechts unter Berufung auf die Fehler im Vertrag führtrechtlich zur Rückabwicklung des Darlehens- und des Kaufvertrages. Es handeltsich um sogenannte verbundene Geschäfte. HAHN Rechtsanwälte bietet betroffenenVerbrauchern eine kostenfreie Überprüfung hinsichtlich der Widerrufsmöglichkeitihres Autokredits an. Alternativ wird auch geprüft, ob im konkreten Fall dieGeltendmachung von Schadensersatz wegen des Abgasskandals wirtschaftlich undrechtlich der bessere Weg sein könnte. Die Kanzlei ist schon seit mehrerenJahren auf den Darlehenswiderruf spezialisiert und vertritt mehr alstausendfünfhundert Verbraucher bei der Rückabwicklung von Autokrediten nachWiderruf. In den vergangenen Jahren hat die Kanzlei bundesweit in vergleichbarenWiderrufsfällen über 70 positive Urteile erstritten. "So erfolgreich ist derzeitkeine andere Kanzlei auf diesem Gebiet."Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Peter HahnAlter Steinweg 120459 HamburgFon: +49-40-3615720Fax: +49-40-361572361E-Mail: hahn@hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell