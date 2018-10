Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Hamburg (ots) - "Die Musterfeststellungsklage nach demMusterfeststellungsverfahrensgesetz der Bundesregierung wird aktuellals Allheilmittel für Dieselfahrer gepriesen", sagt der FachanwaltPeter Hahn von Hahn Rechtsanwälte. "Wir sehen ein solches Instrumentkritisch und für die betroffenen Dieselfahrer als "Mogelpackung" an.Das Verfahren, in dem über Schadensersatzansprüche gegen dieVolkswagen AG nur dem Grunde nach entschieden wird, kann aufgrundunserer Erfahrungen mit dem Kapitalmusterschutzgesetz-Verfahren(KapMuG) gegen die Deutsche Telekom AG allein mehr als fünf Jahredauern. Bis dahin sind die Ansprüche der VW-Dieselinhaber"abgefahren", das heißt wegen des für gefahrene Kilometer in Abzug zubringenden Nutzungswertersatzes nichts mehr wert", weiß Anwalt PeterHahn.Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) hatte angekündigt, inKooperation mit dem ADAC am 1. November 2018 eineMusterfeststellungsklage gegen VW in Bezug auf den abgasmanipuliertenDieselmotor EA 189 einzureichen. Dieser Klage können sich Verbraucherkostenfrei anschließen und ihre Ansprüche anmelden. "Nachteil desMusterfeststellungsverfahrens ist, dass es das individuelleKlageverfahren nicht verkürzt, sondern sogar verlängert. Demindividuellen Klageverfahren auf Schadensersatz wird einFeststellungsverfahren vorgeschaltet", erläutert Hahn. "Das Verfahrenkann sich über zwei Instanzen bis zum Bundesgerichtshof erstrecken.Es können mehr als fünf Jahre vergehen, bis es überhaupt zu bindendenFeststellungen kommt".Deswegen empfiehlt Hahn den betroffenen VW- Dieselfahrernfolgendes Vorgehen:Erstens: Forderungsanmeldung über die Musterfeststellungsklage, umdie Verjährung für individuelle Ansprüche zu hemmen, falls nichtbereits vorher Klage gegen VW erhoben worden ist.Zweitens: Anschließende Prüfung in jedem Einzelfall, ob einAustritt aus der Massenklage schneller zu einem wirtschaftlichvernünftigen Ergebnis führt.Schließlich stellt VW laut Anwalt Hahn die Erfolgschancen für eineindividuelle Klage öffentlich falsch dar. "Es ist gerichtsbekannt undauch zahlreichen Veröffentlichungen im Internet zu entnehmen, dass VWsich spätestens in der Berufungsinstanz mit den geschädigten VWKunden zu vernünftigen Konditionen vergleicht", sagt Hahnabschließend.Zum Kanzleiprofil:Hahn Rechtsanwälte PartG mbB ist eine der bundesweit führendenKanzleien im Bank- und Kapitalmarktrecht, Versicherungs- undVerbraucherrecht. Der Kanzleigründer, Rechtsanwalt Peter Hahn,M.C.L., ist seit 30 Jahren, die Partnerin, Rechtsanwältin Dr. PetraBrockmann, und der assoziierter Partner Rechtsanwalt LarsMurken-Flato, sind seit mehr als zehn Jahren im Bank- undKapitalmarktrecht tätig. Alle Partner sind Fachanwälte für Bank- undKapitalmarktrecht. Hahn Rechtsanwälte vertritt ausschließlichKapitalanleger. Für die Kanzlei sind vierzehn Anwälte tätig, davonsind sechs Fachanwälte für Bank- und Kapitalmarktrecht. HahnRechtsanwälte hat Standorte in Bremen, Hamburg und Stuttgart.Pressekontakt:Kanzleikontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBPeter Hahn, M.C.L.Alter Steinweg 120459 HamburgFon: +49-40-3615720Fax: +49-40-381572361Mobil: +49-171-3695139E-Mail:hahn@hahn-rechtsanwaelte.dehttp://www.hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell