Hahn: Beteiligungsrechte des Bundestages nicht verhandelbar

Berlin (ots) - Volle Unterstützung der Unionsfraktion für dieVorschläge der Kanzlerin zur EU-ReformBundeskanzlerin Angela Merkel hat in einem Interview mit der"Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" einige Vorstellungen zueiner Reform der EU dargelegt. Dazu erklärt der europapolitischeSprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Florian Hahn:"Die klaren Worte der Kanzlerin sind zu begrüßen. Insbesondere dieKlarstellung hinsichtlich einer europäischen Eingreiftruppe findetdie volle Unterstützung der Unionsfraktion. Während der französischePräsident Macron nur mit ausgewählten Staaten unabhängig von deneuropäischen verteidigungspolitischen Strukturen operieren möchte,hat die Bundeskanzlerin zu Recht die Einbindung in die ständigestrukturierte Zusammenarbeit, kurz: PESCO, gefordert.Im Hinblick auf die Sicherung der EU-Außengrenzen geht dieKanzlerin sogar noch über Macron hinaus. Eine personelle Aufstockungder EU-Grenzschutzbehörde Frontex - wie sie auchEU-Haushaltskommissar Günter Oettinger für den nächsten mehrjährigenFinanzrahmen vorgesehen hat - ist unabdingbar, reicht aber bei weitemnicht, um wirklichen Schutz zu gewährleisten. Wir braucheneuropäische Grenzschützer mit voller Machtbefugnis, die bei Gefahr imVerzug unmittelbar und eigenständig agieren können und nicht zuvorvon dem jeweiligen Mitgliedstaat erst ermächtigt werden müssen. Wirdürfen jetzt nicht auf halbem Wege stecken bleiben.Als Fraktion begrüßen wir die nachhaltige Einforderung derBeteiligungsrechte des Deutschen Bundestages, sei es bei einem neuzuschaffenden Europäischen Währungsfonds, sei es bei demvorgeschlagenen Investivhaushalt. Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktionsind die Beteiligungsrechte des Bundestags nicht verhandelbar.Dankbar sind wir auch für die eindeutigen Worte zu solidarischemVerhalten in der EU. Denn dem Drang zur ungebremstenVergemeinschaftung müssen wir widerstehen. Risiko undHaftungsverantwortung sind aus unserer Sicht zuvorderst nationaleAufgaben und untrennbar miteinander verbunden. Ein starkes Europazeichnet sich dadurch aus, dass sich Eigenverantwortung undGemeinschaftsaufgaben, nationale Souveränität und europäischeZusammenarbeit sowie Subsidiarität und Solidarität die Waage halten."