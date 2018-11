Osaka, Japan (ots/PRNewswire) -Hagiwara Solutions ist ein japanischer Hersteller, der seit mehrals 20 Jahren Speicherprodukte für industrielle Anwendungen wie SSDsund SD-Speicher entwickelt. Das Unternehmen hält den größtenMarktanteil in Japan mit seinen Produkten, die mit Original-Firmwareausgestattet sind, die eine hohe Zuverlässigkeit und technischenSupport gewährleistet. Im Jahr 2018 wurden PCs, Einplatinencomputerund Hauptplatinen für industrielle Anwendungen in das Programmaufgenommen.Neue Produkte werden auf der "electronica 2018" ausgestellt.1. NVMe PCI Express SSD vollgepackt mit 3D NANDHagiwara Solutionspräsentiert zwei Modelle, M.2 2280 und CFexpress, derenZuverlässigkeit durch die Original-Firmware verbessert wird.2. "Tiny Gateway", ein Edge-Computing-Gateway für IoT-Lösungen DiesesGateway mit der für Edge Computing erforderlichen hohenRechenleistung ist in einem kompakten, handlichen Gehäuseuntergebracht.Darüber hinaus wird das für seine Stärke im Bereich dertechnologischen Entwicklung bekannte Schwesterunternehmen D-CLUETechnologies Co. Ltd. seine Erfolgsgeschichte bei der Entwicklung vonMischsignal-ICs unter Beweis stellen und einzigartige drahtloseIoT-Sensornetzwerklösungen präsentieren.Besucher der "electronica 2018" sind herzlich eingeladen, denMessestand der Gruppe zu besuchen.Name der Ausstellung: electronica 2018Veranstaltungsort: Messe München, München, DeutschlandTermine: 13. November (Dienstag) - 16. November (Freitag), 2018Standinformationen: Stand Nr. B5-320, Halle Nr. B5(Foto1: https://kyodonewsprwire.jp/img/201810299694-O1-08C2zD9l)(Foto2: https://kyodonewsprwire.jp/img/201810299694-O2-n7y37Z0B)Seite zur Pressemitteilung: http://www.hagisol.com/electronica2018/Kontakt-E-Mail-Adresse: hsolsupport@hagisol.co.jpPressekontakt:Kazuhisa TakeuchiHagiwara Solutions Co., Ltd.Tel: +81-52-223-1312E-Mail: pr@hagisol.co.jpOriginal-Content von: ELECOM CO., LTD., übermittelt durch news aktuell