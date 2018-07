Haftung bei Unfall durch Autotür

Wer in ein Fahrzeug einsteigt oder dieses verlässt und dabei durch die geöffnete Fahrzeugtür einen Unfall auslöst, haftet in der Regel allein. In einem solchen Fall spricht laut ARAG Experten der Beweis des ersten Anscheins dafür, dass der Ein- beziehungsweise Aussteigende fahrlässig seine Sorgfaltspflicht verletzt hat.

Im konkreten Fall hatte die Ehefrau des Klägers am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht geparkt und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Global Press.