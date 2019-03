Hafengeburtstag Hamburg vom 10. bis 12. Mai mit einzigartiger maritimer Vielfalt / Schiffe zwischen Tradition und Moderne erleben (FOTO)

Finanztrends Video zu



Hamburg (ots) -Sie kommen von allen Weltmeeren und haben nur ein Ziel: den 830.HAFENGEBURTSTAG HAMBURG vom 10. bis zum 12. Mai. Die schwimmendenGäste, die sich im Herzen der pulsierenden Elb-Metropole treffen,sind Windjammer und Kreuzfahrtschiffe, Dienstfahrzeuge undHafenschlepper, Museumsschiffe und Marineeinheiten. Mit rund 300Wasserfahrzeugen aller Art präsentiert der HAFENGEBURTSTAG HAMBURGEuropas größte Schiffsvielfalt zwischen Tradition und Moderne. DieBesucher können somit eine Reise durch die Geschichte der Seefahrterleben und neueste Hightech-Schiffe bestaunen.Prachtvolle Großsegler wie die Alexander von Humboldt II.,historische Windjammer wie die Kruzenshtern, die Mir und die Sedovreihen sich an moderne Einsatzfahrzeuge, Traditions- undMuseumsschiffe an futuristische Wasserfahrzeuge wie den EnergyObserver. Dieser Hightech-Katamaran wird durch regenerative Energienwie Wind, Sonne, und Wasserstoff angetrieben. Er ist das ersteWasserfahrzeug, das auf einer Weltumrundung aus MeerwasserWasserstoff herstellt und keine Treibhausgase produziert.Premiere für Europas modernstes FeuerlöschbootZum ersten Mal beim größten Hafenfest der Welt dabei ist Europasmodernstes Feuerlöschboot. Die 44 Meter lange "BranddirektorWestphal" versieht seit Anfang des Jahres ihren Dienst im HamburgerHafen und ist in der Lage, pro Minute 120.000 Liter Löschwasser zupumpen und es bis zu 110 Meter hoch und 180 Meter weit zu spritzen.Die "Branddirektor Westphal" ist zentraler Bestandteil des neuenProgrammpunkts der Flotte Hamburg. Am Freitag ab 20.30 Uhrpräsentiert die Tochtergesellschaft der Hamburg Port Authority einenTeil ihrer modernen Einsatzflotte. Neben Hamburgs neuemFeuerlöschboot werden auch ein Eisbrecher, ein mit modernsterMesstechnik ausgestattetes Peilschiff, ein Taucherschiff und einKüstenstreifenschiff mit von der Partie sein.Maritime ZeitzeugenSie lassen die ruhmreiche Vergangenheit der Seefahrt wiederaufleben und präsentieren sich auf dem HAFENGEBURTSTAG HAMBURG invollem Glanz - liebevoll restaurierte Museumsschiffe von ehrwürdigenSegel- und Dampfschiffen bis hin zu historischen Einsatzfahrzeugen.An ihren Liegeplätzen im Traditionsschiffhafen in der HafenCity, imHansahafen sowie im Museumshafen Oevelgönne erzählen die schwimmendenOldtimer von vergangenen Zeiten. Von ihren Einsätzen auf hoher Seeberichten aufwendig restaurierte Museums- und Traditionsschiffe wieder Lotsenschoner Elbe 5, das Feuerschiff Elbe 3 und derDampf-Eisbrecher Stettin. Der historische Stückgutfrachter BLEICHEN,der 1958 vom Stapel lief, transportierte regelmäßig Stückgut von undnach Schweden und Finnland, u.a. Papier für den Axel Springer Verlag.Auch die beiden Hochseeschlepper Holland und Elbe aus denNiederlanden, die bei ihrer Indienststellung in den 1950er Jahren zuden weltweit stärksten Hochschleppern gehörten, blicken auf einebewegte Geschichte zurück. Mit dem größten noch seetüchtigenMuseumsschiff der Welt, der Cap San Diego, und dem Dreimaster RickmerRickmers können auch zwei schwimmende Hamburger Wahrzeichen ausnächster Nähe besichtigt werden. Auch der Schwimmkran "Saatsee"(1917), der Schutendampfsauger IV (1909) sowie die Museumsschute(1913) im Hafenmuseum, Australiastraße, laden zu einem Besuch an Bordein. Gleiches gilt für die vor den Landungsbrücken liegendenGroßsegler.Die Giganten der Weltmeere zu Besuch in HamburgIm Kontrast dazu stehen die neun Kreuzfahrtschiffe, die an dendrei Festtagen im Hamburger Hafen ein- und auslaufen. Mit vierSchiffen nimmt der Hauptsponsor AIDA Cruises am größten Hafenfest derWelt teil. Neben AIDAluna, AIDAsol und AIDAvita kommt auch die 300Meter lange AIDAperla in die Hansestadt. Der größte Gast auf demHAFENGEBURTSTAG HAMBURG ist der rund 330 Meter lange Luxusliner MSCPreziosa. Dagegen mutet die auf Flusskreuzfahrten spezialisierte SansSouci mit ihren 82 Meter Länge fast klein an. Außerdem machen dieAstor, die Deutschland und die Mein Schiff 5 im Hamburger Hafen fest.Moderne Einsatzfahrzeuge in AktionVor welchen Herausforderungen die Schifffahrt heute steht, zeigendie modernen Einsatzfahrzeuge. So demonstriert die Vorführung einerSeenotrettungsübung eindrucksvoll, wie Helfer in kritischenSituationen auf hoher See zusammenarbeiten. Daran beteiligen sichneben dem Polizei- und dem SAR-Hubschrauber der Marine Einsatzkräfteund Fahrzeuge der Wasserschutzpolizei, der Feuerwehr, des THW und derHamburg Port Authority. Der Programmpunkt SOS-Retter in Aktion wirdam Samstag, 13.15 Uhr, und am Sonntag, 12.45 Uhr, auf der Elbepräsentiert.Willkommen an Bord!Viele der schwimmenden Gäste bieten auch die Möglichkeit, bei denParaden mitzufahren. Eine Übersicht und weitere wertvolle Tipps rundum das größte Hafenfest der Welt gibt es online unterwww.hafengeburtstag.hamburg oder telefonisch täglich von 8 bis 20 Uhrunter der Hotline der Hamburg Tourismus GmbH: 040 30051300.Der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG dankt dem langjährigen HauptsponsorAIDA Cruises. 