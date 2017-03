Hafen Hamburg: Einzigartige Angebote zum 828. Hafengeburtstag (FOTO)

Hamburg (ots) -Zum diesjährigen Hamburger Hafengeburtstag vom 5.5.-7.5.2017 rücktinsbesondere die Elbphilharmonie in den Focus der Gäste und Besucher.Highlights: Bei der Einlaufparade am Freitag, beim AIDA-Feuerwerkam Samstag oder bei der Auslaufparade am Sonntag ergeben sich von derElbphilharmonie-Plaza herrliche und einmalige Motive.Für (Bus-)Gruppen haben wir an allen drei Festtagen interessanteRundfahrten mit Terminalbesichtigungen unter dem Motto "Wissen hinterden Kulissen" im Programm.Reservierungen und Buchungen können über den Pressekontakt,telefonisch oder per eMail vorgenommen werden.Pressekontakt:Maritime Touren | Klaus KowollikLeeswig 19, 21635 JorkTel: 040 / 8000 72 72mobil: 0171 / 21 66 221Internet: www.maritime-touren.deMail: info@maritime-touren.deOriginal-Content von: Maritime Touren f?r Gruppen, übermittelt durch news aktuell