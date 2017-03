Hafen Hamburg: CONTAINER- und LOGISTIK-Hafenrundfahrten für Fach- und Besuchergruppen (FOTO)

Hamburg (ots) -Im Hamburger Hafen wurden 2016 insgesamt 8,9 MillionenStandardcontainer (TEU) umgeschlagen, das sind täglich 20 - 25.000TEU, die über das Netzwerk "Strasse", "Bahn" und "Wasser" bewegtwerden. Über 200 Züge unterschiedlicher Bahngesellschaften und mehrals 10.000 LKW pro Tag sorgen für den reibungslosen Zu- undAbtransport der unterschiedlichen Güter.Mitten durch dieses logistische Umfeld des Hafens bietet "MaritimeTouren" fachlich qualifizierte, 2-5stündige Hafenrundfahrten undExkursionen mit Schiff und / oder Bus an. Die Moderation erfolgt liveüber das Bordmikrofon. Schwerpunkte der Gästeführung, z. B. auch zumThema smartPORT / IT-Technik können individuell vereinbart werden.Fach- und Besuchergruppen, z. B. Firmen, Vereine und Verbände,Institutionen und Organisationen, Städte, Gemeinden und Kommunen,Schulen und Universitäten erhalten aktuelle Zahlen, Daten, Fakten undHintergründe. Firmen- und Terminalbesichtigungen können in dieRundfahrten integriert werden.Rufen Sie uns an oder übersenden Sie uns Ihre Anfrage per email aninfo@maritime-touren.de. Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnenein maßgeschneidertes Angebot.Pressekontakt:Maritime Touren | Klaus KowollikLeeswig 19, 21635 JorkTel.: 040 / 8000 72 72mobil: 0171 / 21 66 221Internet: www.logistik-hafenrundfahrt.deOriginal-Content von: Maritime Touren f?r Gruppen, übermittelt durch news aktuell