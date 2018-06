Häusliche Pflege: Unterstützung bei der Vorbeugung gefährlicher Krisen ist dringend nötig

Berlin (ots) - ZQP-Studie zeigt: Etwa die Hälfte der pflegendenAngehörigen empfindet ihr Engagement vom Pflegebedürftigen teilweisenicht geschätzt. Viele sind häufig niedergeschlagen oder wütend. Etwajeder Zweite berichtet, Gewalt durch den pflegebedürftigen Menschenerlebt zu haben. 40 Prozent geben an, selbst schon gewaltsamgegenüber dem Pflegebedürftigen gehandelt zu haben.Fast drei Viertel der rund 3 Millionen pflegebedürftigen Menschenin Deutschland werden zu Hause versorgt - davon 1,4 Millionenausschließlich durch Angehörige. Dabei bringen diese meist sehr vielZeit, Geduld und Kraft auf. Belastende Konflikte drohen und können zuGewalt in der Pflege führen. Deswegen sind gezielteUnterstützungsangebote sowie Aufklärung über Gewaltpräventiondringend erforderlich.Dies unterstreicht eine neue Studie des Zentrums für Qualität inder Pflege (ZQP). Für die Untersuchung wurden deutschlandweit 1.006pflegende Angehörige im Alter zwischen 40 und 85 Jahren dazu befragt,welche Erfahrungen sie mit Konflikten und Gewalt in der Pflegegemacht haben. Es zeigt sich: Viele pflegende Angehörige haben mitbelastenden Gefühlen zu kämpfen. Über ein Drittel der Befragten (36Prozent) fühlt sich häufig niedergeschlagen, 29 Prozent sind häufigverärgert. Zudem hatte über die Hälfte (52 Prozent) in den letztensechs Monaten teilweise den Eindruck, dass die pflegebedürftigePerson ihre Hilfe nicht zu schätzen weiß. 25 Prozent hätten denPflegebedürftigen bereits "vor Wut schütteln können".Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender des ZQP: "PflegendeAngehörige müssen wirksamer unterstützt werden. Denn Pflege kannschwierig sein und auch mit negativen Emotionen einhergehen. Es istbedeutsam, solche Gefühle zu erkennen und zu lernen, wie man damitumgehen kann. Das ist ein wichtiger Schritt, um gefährlichen Krisenvorzubeugen und die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen."Neben belastenden Gefühlen berichten viele Angehörige von Gewaltbzw. krankheitsbedingtem gewaltförmigem Verhalten Pflegebedürftiger.45 Prozent geben an, mit psychischer Gewalt wie Anschreien,Beleidigen oder Einschüchtern konfrontiert worden zu sein. 11 Prozenthaben körperliche Übergriffe wie grobes Anfassen, Kratzen, Kneifenoder Schlagen erlebt."Gewalt in der Pflege hat viele Gesichter und fängt nicht erstbeim Schlagen an. Es kommt dabei nicht in erster Linie darauf an, obetwas aus bösem Willen passiert oder strafrechtlich relevant ist.Vielmehr geht es um die oft gravierenden Folgen. Wer Gewalt in derPflege verharmlost, verkennt die möglichen Schäden bei Betroffenenund das Risiko einer Eskalationsspirale", erklärt Suhr. Das Thema seiimmer noch stark tabuisiert, es käme darum auf sachliche Aufklärungan. "Skandalisierung oder Stigmatisierung behindern eher wirksameGewaltprävention", so Suhr weiter.Auch Pflegende können gegenüber einer pflegebedürftigen Persongewaltsam handeln. Insgesamt 40 Prozent der Befragten äußerten, diesinnerhalb der letzten sechs Monate mindestens schon einmalabsichtlich getan zu haben. Am häufigsten wurden mit 32 Prozent auchhier Formen psychischer Gewalt berichtet. 12 Prozent machten Angabenzu körperlicher Gewalt, 11 Prozent zu Vernachlässigung. Sechs Prozentnannten freiheitsentziehende Maßnahmen. Gewalt in der Pflege trifftpflegebedürftige Menschen oft besonders hart, denn sie können sichhäufig nicht gut wehren, teilweise nicht einmal mehr äußern und sindvom Pflegenden meistens abhängig.Hinweise dazu wie man mit Wut, Aggressionen oder herausforderndemVerhalten in der Pflege umgehen und Gewalt vorbeugen kann, erhält manzum Beispiel bei guten Pflegeschulungen oder Pflegeberatungen.Pflegende Angehörige haben auf Beratung und Schulung einenkostenlosen Rechtsanspruch.Mehr Informationen zum Thema Gewalt in der Pflege, Tipps zurGewaltprävention für Angehörige und Notfall-Kontakte für Krisenfällebietet das kostenlose Portal des ZQP www.pflege-gewalt.de.Die vollständige ZQP-Analyse, die dieser PI zugrunde liegt, findenSie unter www.zqp.de.Methoden und Vorgehensweise der UntersuchungGrundgesamtheit der vorliegenden Analyse sind Personen inDeutschland im Alter von 40 bis 85 Jahren, die in ihrem privatenUmfeld seit mindestens sechs Monaten und mindestens einmal pro Wocheeinen Menschen pflegen, der folgende Kriterien erfüllt: (i) Alter ab60 Jahren, (ii) pflegebedürftig im Sinne des Sozialgesetzbuches, d.h. die Person hat einen Pflegegrad und (iii) wird häuslich versorgt(d. h. wohnt nicht in einem Alten- oder Pflegeheim). Die Stichprobevon n = 1.006 Personen wurde gezogen aus einem Panel mit circa 80.000deutschsprachigen Personen. Teilnehmen konnte nur, wer zurGrundgesamtheit gehörte.Die Online-Befragung wurde in der Zeit vom 20. April bis zum 14.Mai 2018 durchgeführt. Die Stichprobe wurde nach Kombinationen vonAlter, Geschlecht und formaler Bildung nachgewichtet, um sie demIdeal einer Repräsentativstichprobe so weit wie möglich anzunähern.Grundlage der Nachgewichtung war der Deutsche Alterssurvey 2014, eineRepräsentativbefragung von Menschen zwischen 40 und 85 Jahren, die inPrivathaushalten in Deutschland leben. Die statistischeFehlertoleranz der Untersuchung in der Gesamtstichprobe liegt bei +/-drei Prozentpunkten.