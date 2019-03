Häuser im Berliner Umland: So sparen Pendler bis zu 60 Prozent

Finanztrends Video zu



Nürnberg (ots) -- Berlin-Pendler: In Luckenwalde zahlen Hauskäufer 60 Prozentweniger als in der Hauptstadt- Häuser in Kleinmachnow sind 41 Prozent teurer als im BerlinerStadtgebiet- Günstiger als im Südwesten wohnen Hauskäufer im Norden und OstenBerlins- Umland wird teurer: Preise in der 50-Minuten-Zone seit 2013 um91 Prozent gestiegenWer ein Haus rund um die Bundeshauptstadt kaufen möchte, solltesich die Gemeinden genauer anschauen. Die Preise unterscheiden sichteils erheblich, selbst bei Umland-Kommunen mit ähnlicher Distanz zuBerlin, das zeigt eine Untersuchung des Immobilienportalsimmowelt.de. Schon wer zweimal am Tag rund 30 Minuten Fahrtzeit inKauf nimmt, kann im Vergleich zum Stadtgebiet deutlich sparen. EinHaus in der Gemeinde Mühlenbecker Land kostet im Mittel 300.000 Euround somit 39 Prozent weniger als eine vergleichbare Immobilie inBerlin. Wer jedoch ein Haus in Kleinmachnow erwerben will, das auch30 Minuten entfernt von der Hauptstadt liegt, zahlt mit 697.000 Eurosogar rund 41 Prozent mehr als im Berliner Stadtgebiet. Der Villenortin bester Lage zwischen Berlin und Potsdam und in unmittelbarer Nähezum Wannsee hat sich seit der Wiedervereinigung zu einem derbeliebtesten Immobilienspots im Berliner Umland entwickelt.Eine Gemeinsamkeit haben die beiden Gemeinden Kleinmachnow undMühlenbecker Land außer der Entfernung zur Hauptstadt aber noch: DieKaufpreise sind in den vergangenen 5 Jahren etwa um die Hälftegestiegen, um 46 Prozent in Kleinmachnow und mit 55 Prozent sogaretwas stärker im Mühlenbecker Land - auch aufgrund des niedrigerenAusgangsniveaus der Preise.40-Minuten-Zone: Auffallend große UnterschiedeWie im Umland vieler deutscher Großstädte nehmen die Kaufpreiseauch um Berlin in der Regel mit der Entfernung zur Innenstadt ab.Allerdings gibt es im Berliner Umland in jeder Pendel-Zone auffallendgroße Unterschiede: So liegen die Preise für Häuser in derbrandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam im Mittel bei 529.000Euro. In der Gemeinde Velten, die ebenfalls in der 40-Minuten-Zoneliegt, hingegen nur bei 255.000 Euro. Teure Gemeinden sindhauptsächlich im Südwesten Berlins zu finden, die günstigen eher imNorden und Osten.50-Minuten-Zone: teures Pflaster FalkenseeZu den teuren Gemeinden zählt mit einem mittleren Hauspreis von425.000 Euro auch Falkensee. Käufer sparen dort nur 14 Prozentgegenüber Berlin. Wer hingegen an einem Haus in der GemeindeStrausberg interessiert ist, die wie Falkensee in der 50-Minuten-Zoneliegt, zahlt im Mittel 270.000 Euro und somit 45 Prozent weniger alsin Berlin.60-Minuten-Zone: Luckenwalde und Fürstenwalde am günstigstenWer bereit ist, 60 Minuten zu pendeln, zahlt in der GemeindeWerder im Mittel 365.000 Euro (Ersparnis zu Berlin 26 Prozent), inder Gemeinde Luckenwalde hingegen nur 200.000 Euro (Ersparnis zuBerlin 60 Prozent). Ähnlich günstige Angebote finden Käufer nur nochin Fürstenwalde/Spree. Auch dort kosten Häuser im Mittel 60 Prozentweniger als in der Bundeshauptstadt.Top 5 der Pendlerstädte im Berliner UmlandDie meisten Pendler machen sich täglich aus Potsdam und Falkenseeauf den Weg in die Bundeshauptstadt. Doch auch Bernau,Blankenfelde-Mahlow und Oranienburg sind bei Pendlern besondersbeliebt und im Gegensatz zu den beiden Top-Pendel-Städten ist dasEinsparpotenzial dort deutlich höher. Häuser in Oranienburg kosten imMedian rund 271.000 Euro und somit 45 Prozent weniger als in Berlin.In Bernau und Blankenfelde-Mahlow liegen die Preise bei 320.000 Euround somit 35 Prozent unter denen in Berlin.91 Prozent Preisanstieg in 5 JahrenDer Anstieg der Immobilienpreise hat allerdings auch das Umlandzwischen 2013 und 2018 stark beeinflusst. In Berlin sind die Preisefür ein Haus im Mittel 81 Prozent teurer als 5 Jahre zuvor. Ähnlichstark war der Anstieg mit 78 Prozent auch in der40-Minuten-Pendelzone. Noch stärker gestiegen sind die Preiseallerdings in der 50-Minuten-Pendelzone: Hier gingen die Preise von159.000 Euro im Jahr 2013 auf 304.000 Euro in die Höhe - ein Anstiegvon 91 Prozent. Vor allem die günstige Ausgangslage dürfte für denAnstieg verantwortlich sein. Menschen mit geringem Budget sindmitunter gezwungen, in günstigere Zonen auszuweichen. Außerdem gibtes in den ländlicheren Regionen Immobilien mit größeren Grundstücken,die im Stadtgebiet oder nahem Umland kaum noch zu finden sind.Eine Grafik in druckfähiger Auflösung steht hier zum Downloadbereit: http://ots.de/A9PYQtAusführliche Ergebnistabellen zur Pressemitteilung können hierheruntergeladen werden: http://ots.de/yhqLxmBerechnungsgrundlageDatenbasis für die Berechnung der Kaufpreise für Häuser in Berlinund den ausgewählten Gemeinden waren 54.700 auf immowelt.deinserierte Angebote. Die Preise sind jeweils Angebots-, keineAbschlusspreise. Die Preise geben jeweils den Median der 2013 und2018 angebotenen Häuser wieder. 