Häufigster Ausbildungsberuf 2016: Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2016 haben insgesamt 509 997 Jugendlicheeinen neuen Ausbildungsvertrag abgeschlossen. Das waren 1,3 % wenigerals im Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weitermitteilt, belegte der Beruf Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel mit 29142 neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen erneut den Spitzenplatz.Es folgten Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement, Verkäufer/-in,Kraftfahrzeugmechatroniker/-in sowie Industriekaufmann/-kauffrau.Etwa ein Viertel der neu abgeschlossenen Verträge konzentrierte sichauf diese fünf häufigsten Ausbildungsberufe.Männliche und weibliche Jugendliche unterscheiden sich in derBerufswahl: Bei den Neuabschlüssen von weiblichen Jugendlichen lag2016 der Beruf Kauffrau für Büromanagement mit einem Anteil von 10,3% auf Rang eins. Männliche Jugendliche wählten am häufigsten denBeruf Kraftfahrzeugmechatroniker (6,4 %).Die schulische Vorbildung beeinflusst die Berufswahl: BeiJugendlichen mit Hochschulzugangsberechtigung warenIndustriekaufmann/-kauffrau, Kaufmann/Kauffrau für Büromanagementsowie Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Außenhandel die drei häufigstenAusbildungsberufe. Bei Jugendlichen ohne einen Hauptschulabschlussrangierte der Beruf Verkäufer/-in auf Platz eins, gefolgt vonKaufmann/Kauffrau im Einzelhandel und Kaufmann/Kauffrau fürBüromanagement. Der Anteil Jugendlicher mit neu abgeschlossenemAusbildungsvertrag ohne Hauptschulabschluss betrug dabei allerdingsnur 3,1 % gegenüber einem Anteil von 28,4 % mitHochschulzugangsberechtigung.Auch hinsichtlich der schulischen Vorbildung der Auszubildendengibt es geschlechtsspezifische Unterschiede: Bei neu abgeschlossenenAusbildungsverträgen lag der Anteil der weiblichen Jugendlichen mitHochschulzugangsberechtigung mit 34,5 % um 10,1 Prozentpunkte höherals bei den männlichen. Dagegen übertraf der Anteil der männlichenJugendlichen ohne Hauptschulabschluss mit 3,6 % um 1,2 Prozentpunkteden Anteil der weiblichen (2,4 %).Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mitTabelle sowie weitere Informationen und Funktionen sind imInternet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Rotraud Kellers, Telefon: +49 (0) 611 / 75 41 57,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtTelefon: (0611) 75-3444E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell