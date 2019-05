Hätten Sie's gewusst? / Von diesen Online-Shopping-Rechten wissen die wenigsten

Köln (ots) - Wir alle sind Online-Shopper und kennen uns mitunseren Rechten und Pflichten in der digitalen Welt aus. Regelungenzu Rückgabefristen, Zahlungsbedingungen und Stornierungen sind unsbestens bekannt - denken wir zumindest. Tatsächlich gibt es einigeRechte, die Online-Shoppern zustehen, von denen nur die wenigstenwissen. Hier sind die 5 häufigsten Wissenslücken:1. Die gesetzliche Widerrufsfrist beträgt 14 Tage (beiMarktplätzen wie Amazon oder eBay oft 30 Tage), im Anschluss hat manaber noch einmal 14 Tage Zeit, um die Ware zurückzusenden. DerWiderruf (z.B. per E-Mail) und die Rücksendung können alsoauseinander fallen, so dass man insgesamt noch länger als 14 TageZeit hat, die Ware zu testen2. Werden zwei Waren auf einmal bestellt, aber getrennt geliefert,läuft die Widerrufsfrist erst mit Erhalt der zweiten Ware. Erscheintalso etwa das zweite bestellte Buch erst in drei Monaten, kann ichauch das erste, sofort gelieferte noch nach drei Monaten und 14 Tagenwiderrufen. Anders ist dies aber bei regelmäßiger Lieferung im Rahmenvon Abos (z.B. Rasierklingen, Katzenfutter etc.): hier läuft dieFrist ab Erhalt der ersten Ware.3. Nur die wenigsten Waren sind Hygieneartikel, die vom Widerrufausgenommen sind. Auch probegeschlafene Matratzen kann ich laut EuGHzurückgeben, ebenso getragene Badeanzüge oder Schuhe. Aber Achtung:bei Nutzung über eine Prüfung hinaus muss ich u.U. sog. Wertersatzleisten, so dass nicht der volle Kaufpreis erstattet wird. Hierfürist allerdings eine korrekte Belehrung des Händlers über diesenWertersatz Voraussetzung.4. Auch wenn die Originalverpackung fehlt, kann ich die Ware imRahmen des Widerrufs zurücksenden. Die häufig verwendete AGB-Klausel:"Rücksendung nur in Originalverpackung" ist unwirksam. Habe ich denKarton des Toasters nicht mehr, kann ich ihn auch in einemSchuhkarton zurücksenden, ohne dass der Kaufpreis gemindert werdendarf. Eine Ausnahme gilt nur, wenn die Verpackung Teil des(hochwertigen) Produktes ist, wie z.B. bei einer Rolex-Uhr oder einemParfüm. Hier darf ich zwar auch widerrufen, muss aber mit Abzügen beifehlender Verpackung rechnen.5. Wenn ein Vertrag geschlossen ist, kann der Händler nichtseinerseits einfach die Bestellung "stornieren". Immer wieder wollenHändler, wenn die Ware ausverkauft ist oder ein falscher Preisausgezeichnet war, von sich aus stornieren. Das geht nur unter engenVoraussetzungen, z.B. bei einem gültigen Selbstbelieferungsvorbehaltoder unverzüglicher Anfechtung nach einem anerkannten Preisirrtum.Grundsätzlich gilt: Verträge sind einzuhalten. Ein Vertrag ist meistschon mit Bestellung geschlossen, wenn diese mit der sofortigenBezahlung (z.B. Paypal) zusammenfällt, auch wenn der Shop in seinenAGB schreibt, ein Vertrag komme erst mit Lieferung zustanden.Pressekontakt:Trusted Shops GmbHMustafa UçarColonius CarréSubbelrather Str. 15c50823 Köln0049 221 - 775 367 531mustafa.ucar@trustedshops.deachtung! GmbHKatharina BittnerStraßenbahnring 320251 Hamburg0049 40 - 450 210 680katharina.bittner@achtung.deOriginal-Content von: Trusted Shops GmbH, übermittelt durch news aktuell