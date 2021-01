Hätte man 10.000 US-Dollar in den Börsengang von Starbucks investiert hättest, hätte man jetzt so viel

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Der Kauf einer Aktie beim Börsengang (IPO) kann riskant sein. Doch es kann dich auch reich machen.

Starbucks (WKN:884437) hat seit seinem Börsengang im Jahr 1992 atemberaubende Renditen für seine Aktionäre erzielt. Der Kaffeetitan hat die Kaffeeindustrie in den USA und in vielen anderen Regionen der Welt dominiert und dabei das Leben vieler seiner Investoren verändert.

Während einer Reise nach Italien im Jahr 1983 verliebte sich Howard Shultz in das Ambiente der von ihm besuchten Kaffeebars und hatte eine Vision für das, was er in Amerika aufbauen wollte. Ein paar Jahre später sammelte Shultz das nötige Kapital, um ein kleines Unternehmen namens Starbucks von seinen Gründern zu kaufen. Dann machte er sich daran, seine Vision in die Realität umzusetzen.

Das Wachstum von Starbucks war atemberaubend. Die Aktie debütierte am 26. Juni 1992 an den öffentlichen Märkten. Damals hatte das Unternehmen 165 Filialen. Heute hat Starbucks fast 33.000 Filialen weltweit.

Hätte man 10.000 US-Dollar in Starbucks zum IPO-Preis von 17 US-Dollar investiert hättest, hätte man ungefähr 588 Aktien gekauft. Seitdem hat Starbucks seine Aktie sechsmal im Verhältnis 1:2 gesplittet. Deine 588 Aktien wären jetzt 37.632 Aktien. Beim aktuellen Preis der Starbucks-Aktie von fast 106 US-Dollar wäre deine Investition von 10.000 US-Dollar heute fast 4 Millionen US-Dollar wert.

Noch besser: Du würdest jetzt jedes Jahr mehr als 67.000 US-Dollar an Dividenden kassieren, basierend auf der aktuellen vierteljährlichen Starbucks-Dividende von 0,45 US-Dollar pro Aktie.

Nicht schlecht, für eine Investition in ein kleines Café-Unternehmen.

