Häschen-Schule: Wer sitzen bleibt, ist Klassenbester / Deutsche Wildtier Stiftung zu Überlebensstrategien der Junghasen auf dem Acker

Hamburg (ots) - Sitzen bleiben ist für Junghasen einüberlebenswichtiges Klassenziel in der Häschenschule. "In der Sasse -einer flachen Mulde auf dem Boden - verharrt jetzt derFeldhasennachwuchs geduckt und möglichst unbeweglich, um seineFressfeinde nicht auf sich aufmerksam zu machen", erläutert Dr.Andreas Kinser, Forst- und Jagdexperte der Deutschen WildtierStiftung. Denn Füchse und Dachse oder Vögel wie Krähen und Habichteregistrieren die kleinsten Bewegungen und schlagen dann zu. DerOsterhasen-Nachwuchs hat viele Feinde. "Nur ein einstelligerProzentsatz der Junghasen überlebt das erste Jahr", sagt Dr. AndreasKinser, der seine Doktorarbeit zum Feldhasen geschrieben hat. Dieersten Lebenswochen für die Population sind entscheidend. Ist dasFrühjahr verregnet, erfriert der nasse Nachwuchs in der Sasse.Doch auch vom Menschen geht eine Gefahr für die Junghasen aus.Alle Jahre wieder vor Ostern bereitet der Landwirt den Acker für dieAussaat vor. Um Mais, Zuckerrüben und Sommergetreide anzubauen, wirdjetzt gepflügt, geeggt und gepflanzt. Auf dem Grünland wird der Bodengewalzt und geschleppt. Da hilft Junghasen ihre Strategie desSitzenbleibens nicht weiter. Unter tonnenschweren Maschinen werdensie zerquetscht und zerstückelt, untergepflügt und von spitzen Zinkenzerrissen. Niemand zählt die Opfer unter den Junghasen. "Ihre Zahlgeht sicher in die Hunderttausende", vermutet Andreas Kinser. Acker-und Grünlandflächen verwandeln sich im Frühling zu "Friedhöfen".Nicht nur junge Feldhasen fallen der intensiven Ackerbearbeitungzum Opfer. Auch die Gelege von Bodenbrütern wie Rebhühnern, Kiebitzenund Feldlerchen werden durch die Arbeit der Landwirte zerstört. Diegerade geschlüpften Küken geraten unter die landwirtschaftlichenMaschinen. Der Frühling ist die gefährlichste Zeit des Jahres für denWildtier-Nachwuchs.Der Feldhase kompensiert die Verluste - noch - durch seinesprichwörtliche Fruchtbarkeit. "Allein in Deutschland gibt es runddrei Millionen Feldhasen", sagt Andreas Kinser. "In guten Hasenjahrenkönnen es im Spätsommer doppelt so viele Tiere sein, die über dieFelder hoppeln", so der Experte der Deutschen Wildtier Stiftung.Wildtiere finden in unserer modernen Agrarlandschaft immer wenigerVersteckmöglichkeiten und Nahrung. Die Deutsche Wildtier Stiftungfordert daher, dass die Finanzmittel der Agrarpolitik zukünftig vorallem für gesellschaftlich gewünschte Leistungen im Umwelt- undNaturschutz bereitgestellt werden. "Das Produktionsziel ,Artenschutz'sollte zukünftig mit einem echten Einkommenseffekt für die Landwirteverbunden sein", so Andreas Kinser.