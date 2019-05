Der Härtetest vor Wimbledon exklusiv: Sky überträgt den MercedesCup 2019 in Stuttgart live, täglich auch im Free-TV auf Sky Sport News HD

Unterföhring (ots) -- Sky berichtet von Montag, 10.6. bis Sonntag, 16.6. insgesamtüber 50 Stunden live vom Traditionsturnier am Stuttgarter Weißenhof- An allen Turniertagen überträgt Sky Sport News HD immer ab 15.00Uhr jeweils ein Match live im Free-TV, unter anderem beide Halbfinalsund das FinaleDrei Wochen vor dem Saisonhöhepunkt in Wimbledon überträgt Skyauch in diesem Jahr den MercedesCup live. Seit 2015 wird dastraditionsreiche Turnier auf der Anlage des TC Weissenhof inStuttgart auf Rasen ausgetragen und hat sich innerhalb kürzester Zeitals wichtiger Gradmesser in der Vorbereitung auf dasGrand-Slam-Turnier in Wimbledon entwickelt.Der MercedesCup ist Teil der ATP Tour 250, Titelverteidiger istTennis-Legende Roger Federer. Von Montag, 10. Juni bis zum Sonntag,16. Juni berichtet Sky live und exklusiv aus Stuttgart, insgesamtüber 50 Stunden.Neben der umfassenden Live-Berichterstattung im Rahmen des SkySport Pakets haben alle Tennisfans die Möglichkeit, täglich live amStuttgarter Weissenhof dabei zu sein. Sky Sport News HD wird an allenTurniertagen jeweils ab 15.00 Uhr ein Match für jedermann freiempfangbar live übertragen, unter anderem beide Halbfinals und dasFinale.Mit Stan Wawrinka, Milos Raonic, Nick Kyrgios, Denis Shapovalov,Karen Khachanov und Gael Monfils haben bereits zum jetzigen Zeitpunktzahlreiche Weltklasse-Spieler ihre Teilnahme am Turnier bestätigt.Auch die deutschen Profis Philipp Kohlschreiber und Jan-LennardStruff werden in Stuttgart mit von der Partie sein.Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket livedabei seinDer komplette MercedesCup2019 ist mit dem Sky Abonnement im Rahmendes Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, nebendem klassischen TV auch über den mobilen Streaming-Service Sky Go,egal ob zu Hause oder unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alleTennisfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne langeVertragsbindung bei allen Übertragungen live dabei sein. Über denmonatlich kündbaren Streaming-Service sind alle Inhalte auf einerVielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen,Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stickverfügbar.Der MercedesCup 2019 live bei Sky:Montag, 10.6., ab 10.55 Uhr auf Sky Sport 1 HD und ab 15.00 Uhrauf Sky Sport News HDDienstag, 11.6., ab 10.55 Uhr auf Sky Sport 1 HD und ab 15.00 Uhrauf Sky Sport News HDMittwoch, 12.6., ab 10.55 Uhr auf Sky Sport 1 HD und ab 15.00 Uhrauf Sky Sport News HDDonnerstag, 13.6., ab 10.55 Uhr auf Sky Sport 1 HD und ab 15.00Uhr auf Sky Sport News HDFreitag, 14.6.., ab 10.55 Uhr auf Sky Sport 1 HD und ab 15.00 Uhrauf Sky Sport News HDSamstag, 15.6., die Halbfinals ab 12.55 Uhr auf Sky Sport 1 HD undSky Sport News HDSonntag, 16.6., das Finale ab 15.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD und SkySport News HD / das Doppelfinale bereits ab 12.25 Uhr auf Sky Sport 1HDÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem freiempfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programmzuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Über die e|motion group:Als Veranstalter von Sport- und Kulturevents begeistert e|motionseit 1991 nationale und internationale Besucher sowie Unternehmen.Strategisches Sponsoring als Marketingtool, Hospitality- undIncentive Packages, sowie Corporate Events für Unternehmen sindebenso wesentliche Kernaspekte wie die Kreation, Planung undUmsetzung von Eigenveranstaltungen. Weitere wichtige Geschäftsfelderdes Unternehmens sind die Beratung, das Management und diequalitätsvolle Vermarktung internationaler Unternehmen und Athleten.e|motion inszeniert Erlebniswelten und macht Marken erlebbar.Veranstaltungen u.a.:MercedesCup | ATP Tour. 8.-16. Juni 2019. Stuttgart | TCWeissenhofMallorca Open | WTA Tour. 17.-23. Juni 2019. Palma | Santa PonsaErste Bank Open | ATP Tour. 19.-27. Oktober 2019. Wien | ErsteBank Wiener StadthallePressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell