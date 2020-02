Hängt Ihr Reichtum auch an Donald Trump?

Liebe Leser,

beliebt ist US-Präsident Donald Trump in Europa nicht und doch sind viele ihm zu Dank verpflichtet, denn er hat im vergangenen Jahr die Auseinandersetzung mit der US-Notenbank für sich entschieden. Die Folge war ein radikaler Schwenk in der Geldpolitik der FED. Die Zinserhöhungen wurden zunächst gestoppt und in der zweiten Hälfte des Jahres sahen wir erneute Zinssenkungen.

