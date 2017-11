Händlerzufriedenheit: Ford gewinnt beim Schwacke-Markenmonitor (FOTO)

Köln (ots) -- In der Kategorie "Deutsche Volumenhersteller" belegt Ford denersten Platz- Die branchenweit größte Händlerzufriedenheitsstudie ermitteltdie Zufriedenheit der Markenhändler mit den Autoherstellern und-importeuren auf Grundlage von rund 1000 befragtenHändlerbetriebenFord hat beim Schwacke-Markenmonitor die Kategorie "DeutscheVolumenhersteller" gewonnen. Mit einer Gesamtnote von 2,54(entsprechend deutscher Schulnoten) erreicht Ford sein bestesErgebnis in der zum 20. Mal erhobenen Händlerbefragung und verweistdamit Volkswagen und Opel auf die Plätze zwei und drei."Wir freuen uns sehr über diese bedeutende Auszeichnung desSchwacke-Markenmonitors", sagt Wolfgang Kopplin, Chef derFord-Deutschland Organisation und stellvertretender Vorsitzender derGeschäftsführung der Ford-Werke GmbH. "Es zeigt, dass wir nicht nuremotionale und hochwertige Autos produzieren, sondern auch sehr gutmit unseren Händlern zusammenarbeiten und über modernes sowiekonsequentes Marketing die Wertschätzung auf neue Bestwerte hebenkönnen. Dieser Preis ist eine Auszeichnung für die Marke Ford, diewir uns in den vergangenen Jahren gemeinsam mit den Händlernerarbeitet haben."Der Schwacke-Markenmonitor befragt und bewertet das Verhältnis vonMarkenhändlern zu den Fahrzeugherstellern und -importeuren. AlsDatenbasis für die branchenweit größte Händlerzufriedenheitsstudiediente die Befragung von rund 1000 Händlern im Zeitraum von 23. Maibis 7. August 2017. Die Schwacke GmbH, im Markenverbund mit derAutovista Group Europas Markführer für automobile Daten, beauftragteerneut das renommierte Institut für Automobilwirtschaft (ifa) ausGeislingen mit der Umsetzung der Studie.Die befragten Händler benoteten rund 30 Einzelkriterien in fünfübergeordneten Bewertungskategorien. Diese detaillierteVorgehensweise erlaubt eine fundierte Bewertung der täglichenZusammenarbeit im jeweiligen Markenverbund. Die beste Note in denfünf Hauptbewertungskriterien verteilten die Ford Händler in derKategorie "Produkt und Marke". Mit einer 2,02 erreicht Ford in dieserBewertungskategorie eine deutlich bessere Note als der Durchschnitt(2,32) der 29 Marken, deren Händler für die Studie befragt wurden.Thorsten Barg, Geschäftsführer der Schwacke GmbH: "HerzlichenGlückwunsch! Ford hat sich in schwierigen Zeiten aus Sicht derHändler scheinbar als verlässlicher und stabiler Partner erwiesen.Verbesserungen in kleinen Schritten und eine ordentliche Renditeschaffen Vertrauen und bringen Ford an die Spitze der deutschenVolumenhersteller."Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert.Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Siebitte www.ford.de.Pressekontakt:Marko BelserFord-Werke GmbHTelefon: 0221/90-17520mbelser@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell