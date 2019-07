Händler setzen zu selten auf Transaktionen, um Digitalisierung voranzutreiben (FOTO)

Düsseldorf (ots) -PwC-Analyse zu Fusionen & Übernahmen in der Handels- undKonsumgüterindustrie: Nur 6 Prozent der europäischen und rund 10Prozent der deutschen Deals zielen auf eine Stärkung der digitalenExpertise ab / Häufigste strategische Absicht: Marktkonsolidierungund Expansion / PwC-Experte Dr. Christian Wulff: "Chancen bleibenungenutzt"Um die Digitalisierung ihres Geschäftsmodells voranzutreiben unddigitale Expertise aufzubauen, setzen deutsche Händler undLebensmittelhersteller noch zu selten auf Fusionen und Übernahmen.Nur 8 der insgesamt 72 Deals, bei denen deutsche Händler oderKonsumgüterhersteller zwischen November 2017 und Dezember 2018 alsKäufer agierten, verfolgten eindeutig ein digitales Ziel. Zu diesemErgebnis kommt eine PwC-Analyse zu den Fusionen und Übernahmen in dereuropäischen Handels- und Konsumgüterbranche."Wenn es um die Digitalisierung des eigenen Geschäftsmodells geht,haben Händler verschiedene Optionen: Sie können die nötige Expertiseselbst entwickeln, etwa durch Neueinstellungen oder den gezieltenAufbau von Know-how. Schneller geht es in der Regel durchKooperationen oder Beteiligungen an Unternehmen, die sich aufbestimmte Technologien spezialisiert haben. Das müssen nichtzwangsläufig nur Start-ups sein", kommentiert Dr. Christian Wulff,der den Bereich Handel und Konsumgüter bei PwC Deutschland leitet.Nur einer von zehn deutschen Deals verfolgt ein digitales VorhabenDen Weg, über Zukäufe die Digitalisierung voranzutreiben, gehenbislang aber nur überraschend wenige Unternehmen. Zwischen November2017 und Dezember 2018 wurden in Europa insgesamt 612* Deals in derHandels- und Konsumgüterbranche abgeschlossen. Lediglich 37Transaktionen verfolgten eindeutig ein digitales Vorhaben. InDeutschland hatten die Käufer immerhin bei einem von zehn Deals dieklare Absicht, Online-Expertise einzukaufen."Die Chancen, die ein Unternehmenskauf für die Digitalisierung derGeschäftsprozesse oder den Aufbau digitaler Services und Produktebietet, bleiben damit häufig ungenutzt", so Christian Wulff weiter.Stattdessen konzentrieren sich die deutschen Händler mit ihrenTransaktionen auf die Marktkonsolidierung (29 Deals) und dieErschließung neuer Märkte (21 Deals). Die Mehrheit der Transaktionen(28 Deals) fand dabei im Lebensmittelsektor statt. An zweiter Stellestanden Bekleidungsunternehmen (9 Deals), gefolgt von Firmen aus derMöbel- und Haushaltsgerätebranche (7 Deals).USA und China sind mutiger beim Zukauf innovativer TechnologienAuch im europäischen Vergleich geht es bei den Transaktionen meistdarum, einen Markt zu konsolidieren oder in neue Märkte vorzustoßen.Deals mit einem digitalen Hintergrund bilden mit einem Anteil vonrund 6 Prozent die Ausnahme.Laut Christian Wulff orientieren sich zwar auch europäischeHersteller und Händler am Branchenführer Amazon und digitalisierenzunehmend ihr eigenes Geschäftsmodell. "An junge Unternehmen, diebranchenspezifische Technologien wie Blockchain- oder Cloud-Lösungen,Anwendungen für Künstliche Intelligenz (KI) oder Data Analyticsbieten, trauen sich nach wie vor eher die Mitbewerber aus den USAoder China heran", so die Einschätzung des PwC-Experten.Sein Fazit: "Um in der heutigen Wettbewerbslandschaft erfolgreichzu sein, müssen Händler aber nicht nur ihr Geschäftsmodelldigitalisieren, sondern auch auf innovative Technologien setzen. Mitgezielten Übernahmen kommt man dabei in der Regel viel schnellervoran als aus eigener Kraft."*Betrachtet wurden Deals ohne Private-Equity-Beteiligung.Weitere Informationen erhalten Sie unter:www.pwc.de/Deals-Handel-2019Über PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauenaufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 250.000Mitarbeiter in 158 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen,branchenspezifischen Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei.Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/odereine oder mehrere der rechtlich selbstständigenNetzwerkgesellschaften. Weitere Details unter www.pwc.com/structure.Pressekontakt:Martin KrausePwC CommunicationsTel.: (0211) 981 - 1657E-Mail: m.krause@pwc.comOriginal-Content von: PwC Deutschland, übermittelt durch news aktuell