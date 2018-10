Händler optimieren während der Goldenen Woche weltweit UnionPay-Dienste, um chinesischen Touristen eine bessere Erfahrung zu bieten

Shanghai (ots/PRNewswire) - Laut Schätzungen der China TourismAcademy wird sich die Anzahl der chinesischen Outbound-Touristendieses Jahr anlässlich des chinesischen Nationalfeiertags aufrekordverdächtige sieben Millionen belaufen. Dieser Feiertag ist zursogenannten Goldenen Woche geworden und zieht die Aufmerksamkeitausländischer Medien und Händler auf sich. Die Forbes-Webseitemeldete kürzlich, dass die bevorzugten Erfahrungen, dasKonsumverhalten sowie die präferierten Unterkünfte chinesischerTouristen die weltweite Tourismusbranche neu gestalten werden.Ausländische Geschäftsleute sollten sich der Wünsche chinesischerTouristen bewusst sein, wie z. B. ihres bevorzugten ZahlungsmittelsUnionPay.Laut Daten von UnionPay International akzeptieren aktuell mehr als25 Millionen Händler außerhalb von Festland China UnionPay-Karten.Die UnionPay-App wird mittlerweile von über 80 Millionen Anwenderngenutzt, weshalb Händler diese Anwendung gerne unterstützen, umchinesischen Touristen entgegenzukommen. Die mobilen Zahlungsdienstevon UnionPay sind bislang in 41 Ländern und Regionen verfügbar.Während der ersten drei Tage der Goldenen Woche verdoppelte sich imVorjahresvergleich das Transaktionsvolumen von UnionPay MobileQuickPass und dem QR-Code-Zahlungsdienst von UnionPay außerhalb vonFestland China.Der QR-Code-Zahlungsdienst von UnionPay wurde kurz vor demFestival im Honkonger Haushaltwarenladen Pricerite eingeführt. In denvergangenen Tagen wurde dieser Dienst dort von vielen UnionPayApp-Anwendern aus Hongkong, Macao und vom Festland genutzt. Vom 1.bis 3. Oktober nutzten Touristen von Festland China, die Hongkongoder Macao besuchten, regelmäßig die mobilen Zahlungsdienste vonUnionPay, deren Transaktionsvolumen um beinahe 100 % anstieg. InNeuseeland stieg das Transaktionsvolumen von UnionPay MobileQuickPass im Vorjahresvergleich beinahe um das Fünffache an. BrettAshley, General Manager von Countdown Supermarket, die größte lokaleSupermarktkette, erklärte, dass alle 181 Countdown-Filialen denUnionPay Mobile QuickPass akzeptieren, sodass chinesische Touristenproblemloser im Supermarkt einkaufen können.Während der Goldenen Woche bieten beinahe 20.000 Händler ausweltweit 25 Ländern und Regionen, einschließlich beliebter Reisezielewie Hongkong, Japan, Südostasien, USA, Australien, Europa undRussland, Inhabern von UnionPay-Karten Rabatte bis zu 30 % an. Da dieNachfrage von Verbrauchern nach Verpflegung, Unterhaltung, Transportund anderen Erlebnissen während Auslandsreisen rasant wächst, fälltbeinahe die Hälfte der Händler, die sich an dieser Kampagnebeteiligen, unter diese Reiserubriken. UnionPay-Karteninhaber kommenso in den Genuss von Rabatten, wenn sie z. B. das British Museum, dasMetropolitan Museum in New York oder die Singapore Time Wing Showbesuchen bzw. andere Unterhaltungsprogramme in Anspruch nehmen.Karteninhaber, die bekennende Feinschmecker sind, dürfen sich überVorzüge und Rabatte in mehr als zehn mit einem Michelin-Sternausgezeichneten Restaurants in Hongkong, Kyoto, London und andernortsfreuen.Pressekontakt:Hao Lingyan+86-13524719592Original-Content von: UnionPay International, übermittelt durch news aktuell