"Händler des Jahres": Kunden lieben Lidl / Verbraucher wählen Lidl in der Kategorie "Discounter" auf Platz 1 (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Ob Preis, Qualität oder Service: Lidl überzeugt dauerhaft undwurde zum zehnten Mal in Folge zum "Händler des Jahres" gewählt. Beider diesjährigen Abstimmung belegt das Unternehmen in der Kategorie"Discounter" den ersten Platz. Damit zeigt sich erneut, wie zufriedendie Verbraucher in Deutschland mit dem Einzelhandelsunternehmen ausNeckarsulm sind. "Wir freuen uns, dass die Kunden unser Angebot undunsere Leistungen so kontinuierlich honorieren und uns erneut zumbeliebtesten Discounter gekürt haben", erklärt Jan Bock,Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland.Auch für 2018/2019 erhält Lidl das bei den Verbrauchern bekannteQualitätslogo "Retailer of the Year" mit der goldenen Krone. An derWahl zum "Händler des Jahres" nahmen vom 15. Mai bis 3. September2018 über 220.000 Konsumenten teil. Sie bewerteten mehr als 350Handelsketten und Onlineshops in 36 Kategorien. Die Konsumentenberücksichtigten dabei zehn Kriterien: Preis-Leistungsverhältnis,Aktionen und Angebote, Qualität der Produkte, Sortiment, Kompetenz,Kundenfreundlichkeit, Service, Einkaufserlebnis und Atmosphäre,Erreichbarkeit und Werbeversprechen.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 28Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.