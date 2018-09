Unterföhring (ots) -One night in Bangkok makes a hard man humble! "Das ist derWahnsinn! Wer denkt sich solche kranken Spiele aus?" Sabia Boulahrouzist entsetzt. In der dritten Folge von "Global Gladiators" - amDonnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben - spuckt der Frachtcontainerdie prominente Abenteuertruppe mitten in Bangkok aus. Für das Spiel"Hang Over" müssen die Gladiatoren auf einem 33-stöckigenWolkenkratzer im Zentrum der Acht-Millionen-Metropole bäuchlings aufeiner Planke liegen - in 130 Metern Höhe. Allein mit der eigenenArmkraft muss ein Promi das gesamte Gewicht seines Teampartners solange wie möglich halten - und vor dem Sturz bewahren. WelcherGladiator behält Nerven und zeigt Muckis, ehe sein Partner inmittendes Großstadtdschungels in die Tiefe rauscht?"Global Gladiators", am Donnerstag, 13. September 2018, um 20:15Uhr auf ProSiebenWeitere Infos rund um "Global Gladiators" finden Sie auf derPresseseite http://presse.prosieben.de/GlobalGladiatorsBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell