"Hämophilie - Ganz besonders Du" / Kreativ-Wettbewerb zum Welttag der Hämophilie 2019 / Jetzt teilnehmen - Für Patienten und Angehörige (FOTO)

Berlin (ots) -Betroffene mit Hämophilie A können heute dank modernerTherapieoptionen und umfassender Services ein selbstbestimmtes undaktives Leben führen. Beim Kreativ-Wettbewerb "Hämophilie - Ganzbesonders Du" haben Betroffene, Angehörige und deren Familie dieMöglichkeit, sich auf kreative Art und Weise auszudrücken und ihrepersönliche Sicht auf die Bluterkrankung zu teilen - sei es mit Stiftund Farbe, einem ausdrucksstarken Foto oder einer Skulptur. DieAktion möchte das Bewusstsein um die Menschen mit Hämophilie und dieHintergründe der seltenen Erkrankung stärken. Initiatoren desWettbewerbs: die Deutsche Hämophiliegesellschaft e.V. (DHG), dieInteressengemeinschaft Hämophiler e.V. (IGH) und Shire DeutschlandGmbH.Mehr als ein Wettbewerb - Hämophilie kommunizierenMit "Hämophilie - Ganz besonders Du" ebnet Shire einen neuen Wegfür das Verständnis der Hämophilie in der Gesellschaft, indem dieBetroffenen "zu Wort und Pinsel" kommen. "Es ist uns wichtig, dasszum Welttag der Hämophilie vor allem die Stimme der Menschen gehörtwird, die mit dieser Erkrankung tagtäglich umgehen müssen und ihrLeben dabei selbst in die Hand nehmen", sagt Hans Peter Halbritter,Franchise Head Hämophilie, Shire Deutschland. Mitmachen können dabeinicht nur die Patienten selbst, sondern auch deren Angehörige undFamilie.Bis zum 20. Januar 2019 können Malereien und Zeichnungen, Fotosoder auch Skulpturen eingereicht werden, die Gedanken und Erlebnisseim Zusammenhang mit der Hämophilie aufgreifen und illustrieren. Unterallen Einsendungen kürt die Jury die Gewinner aus den verschiedenenKategorien - warum also nicht einmal zu Werkzeug oder Ton greifen?Die Gewinner haben die Möglichkeit an einem spannenden eintägigenWorkshop mit dem Künstler Alexander Deubl (www.alexanderdeubl.com)teilzunehmen und Ihre Werke in einer Ausstellung zu präsentieren.Mitmachen lohnt sich also in jedem Fall!Hämophilie-Behandlung - Ein steiler und erfolgreicher WegDer Welttag der Hämophilie am 17. April 2019 kann uns allen alsAnlass dienen, über die Bluterkrankung noch einmal zu reflektieren.Tatsächlich lässt sich das Krankheitsbild der Hämophilie bis in das5. Jahrhundert zurückverfolgen. In Deutschland reichen die erstenAufzeichnungen über die Erkrankung bis in das 18. Jahrhundert zurück.Schon damals fanden Forscher heraus, dass Mütter von Hämophilen denGendefekt von ihrem Vater erben und diesen als Überträgerinnen anIhre Söhne weitergeben können.Erst vor knapp 100 Jahren ist eine therapeutische Behandlungerarbeitet worden. Seither haben die Therapiemöglichkeiten beiHämophilie einen beachtenswerten Werdegang gezeigt, sodass Betroffeneheute ein nahezu "normales" Leben führen können. Wichtig dabei sindnicht nur moderne Faktorpräparate, sondern auch innovative Lösungen,die eine individuelle und selbstbestimmte Therapie ermöglichen. Shirekann auf über 70 Jahre Erfahrung im Bereich der Hämophiliezurückblicken und arbeitet weiter unermüdlich daran, das Leben fürHämophilie-Patienten weiter zu verbessern. Dazu gehören auchverschiedene Patientenservices wie etwa das Sportprogramm Fit forLife, das Shire seit nunmehr 15 Jahren begleitet. Neben derBereitstellung moderner Therapien und Services geht es Shire aberauch darum, das gesellschaftliche Bewusstsein für Hämophilie zuschärfen. Dafür arbeitet Shire mit Patientenorganisationen Hand inHand: In Zusammenarbeit mit der Deutschen Hämophiliegesellschaft e.V.und der Interessengemeinschaft Hämophiler e.V. ruft Shire nun denKreativ-Wettbewerb "Hämophilie - Ganz besonders Du" ins Leben.Alle Teilnahmebedingungen und weitere Informationen finden sichausführlich auch auf www.haemophilie.org.Über ShireShire ist das weltweit führende Biotechnologie-Unternehmen in derVersorgung von Patienten mit seltenen und komplexen Erkrankungen.Unser Ziel ist es, bahnbrechende Therapien für diese Erkrankungen inverschiedenen medizinischen Fachgebieten zu entwickeln - dazu zählenHämatologie, Immunologie, Erbkrankheiten, Neuroscience sowie InnereMedizin und die Augenheilkunde. Unsere Expertise und unser globalesNetzwerk ermöglichen es uns, Patienten in mehr als 100 Ländern zuunterstützen. All unser Handeln orientiert sich an den Bedürfnissender Patienten mit seltenen und komplexen Erkrankungen. DiesePatienten durchlaufen häufig eine lange und belastende Odyssee biszur exakten Diagnosestellung und zum Behandlungsbeginn. Deshalbengagieren wir uns für die frühzeitige Diagnostik und dieBereitstellung adäquater medizinischer Therapien. Das Ziel ist dabeivon Anfang an eine intensive Unterstützung dieser Patienten und ihrerBezugspersonen sowie die Verbesserung des jeweiligenVersorgungsstandards. So möchten wir Menschen mit seltenen undkomplexen Erkrankung auf ihrem Weg kompetent begleiten und zurVerbesserung ihrer Lebensqualität beitragen. Weitere Informationenfinden Sie unter: www.shire.de.