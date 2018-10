Die Hälfte der Generation 65 plus surft im Internet/ Statistisches Jahrbuch 2018 mit nationalen und internationalen Daten zu Themen aus Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt erschienen

Wiesbaden (ots) - Im ersten Quartal 2017 waren in Deutschland 50 %der Personen ab 65 Jahren im Internet unterwegs. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) zur Vorstellung des Statistischen Jahrbuchs 2018am 18. Oktober in Berlin weiter mitteilt, ist der Anteil derInternetnutzerinnen und -nutzer in der Generation 65 pluskontinuierlich gestiegen (2007: 19 %; 2012: 32 %). 91 % derInternetnutzerinnen und -nutzer im Rentenalter sendeten und empfingenE-Mails - ähnlich häufig wie jüngere Internetsurfer. Bei anderenFormen der digitalen Kommunikation hielten sie sich eher zurück: Nur21 % waren in sozialen Netzwerken aktiv. Die Informationssuche nachWaren und Dienstleistungen (86 %) und die Nutzung vonDienstleistungen rund um die Reise (64 %) standen bei den älterenInternetnutzerinnen und -nutzern hingegen höher im Kurs.Dr. Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamtes, stellteim Rahmen der Pressekonferenz mit dem Schwerpunktthema "Aktiv imAlter" fest: "Die Generation 65 plus spielt in unserer Gesellschafteine immer bedeutendere Rolle. Das zeigen sowohl die demografischenGrunddaten als auch die Daten zu ihrer Teilhabe am gesellschaftlichenLeben. Es gilt, das Alter als Chance zu sehen und die Fähigkeitendieser Generation weiter zu nutzen und zu fördern."Zwischen 1990 und 2017 hat sich die Zahl der Menschen ab 65 Jahrenbundesweit um rund 5,8 Millionen auf 17,7 Millionen erhöht. Aktuellist damit jede fünfte Person hierzulande im Seniorenalter (21 %). DerBlick in die Zukunft zeigt, dass die Bevölkerung künftig nochwesentlich stärker als heute von älteren Menschen geprägt sein wird.Laut der aktualisierten Fassung der 13. koordiniertenBevölkerungsvorausberechnung wird der Anteil der Generation 65 plusim Jahr 2030 bei 26 % und im Jahr 2060 bei 31 % liegen.Ältere Menschen sind immer häufiger erwerbstätig. Einige wollenund können noch ihre berufliche Lebenserfahrung einbringen, anderemüssen aus wirtschaftlichen Gründen bis ins hohe Alter arbeiten. DerAnteil der 65- bis 69-Jährigen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen,hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt: 2007 warenes 7,1 % gewesen, 2017 schon 16,1 %.Die Generation 60 plus stellte bei der Bundestagswahl 2017 mit22,4 Millionen Personen bereits mehr als ein Drittel (36 %) derWahlberechtigten und damit mehr als doppelt so viele wie dieGeneration der unter 30-Jährigen (9,2 Millionen beziehungsweise 15%). Die Wahlbeteiligung der 60- bis 69-Jährigen lag bei 81 % unddamit über dem Durchschnitt aller Altersgruppen von 76 %.Die 67. Ausgabe des Statistischen Jahrbuchs enthält nationale undinternationale Daten zu Themen aus Gesellschaft, Wirtschaft undUmwelt. Alle Zahlen sind online verfügbar. Neben der kostenfreienOnline-Version steht eine Print-Publikation zur Verfügung, die imBuchhandel erworben oder unter www.destatis.de/jahrbuch bestelltwerden kann (Bestellnummer: 1010110-18700-1, ISBN: 978-3-8246-1074-7,71 Euro).Neben dem Statistischen Jahrbuch finden Sie auf unserer Webseitewww.destatis.de immer aktuelle Informationen rund um die Generation65 plus. Eine Themenseite zum demografischen Wandel fasst vieledieser Daten anschaulich zusammen.Weitere Auskünfte:für Daten zu älteren Menschen,Telefon: +49 (0) 611 / 75 34 44,für allgemeine Fragen zum Statistischen Jahrbuch, Telefon: +49 (0)611 / 75 22 25, www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell