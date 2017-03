Die Hälfte der Deutschen sieht die EU auf Abwegen

Hamburg (ots) - Vor 60 Jahren, am 25. März 1957, wurden dieRömischen Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaftunterschrieben und ein wichtiger Grundstein für die Europäische Union(EU) gelegt. Eine internationale Studie des Markt- undMeinungsforschungsinstituts Ipsos zeigt, die Bürger weltweit sehenGrund zum Feiern dieses Jubiläums: die Hälfte (53%) der Befragtendenkt, die EU habe Europa stärker gemacht. In Deutschland stimmtjeder Zweite (50%) dieser Aussage zu. Gleichzeitig sind die Europäerunsicher, hinsichtlich der Zukunft: 57% der Befragten in neunEU-Ländern fürchten, die EU befinde sich auf dem falschen Weg. Auchin Deutschland sieht das knapp die Hälfte (45%) der Bürger so - einDrittel (32%) glaubt jedoch auch, sie steuere in die richtigeRichtung.Ist die EU ein Erfolg?- Ein Drittel (34%) der Menschen weltweit urteilt, dass daseuropäische Projekt in den letzten 60 Jahren mehr Erfolge alsNiederlagen verbuchen konnte. In Europa beurteilen die Briten (40%),Polen (40%) und Deutschen (39%) die vergangenen Jahre am positivsten.In Belgien (36%) und Italien (36%) denken dagegen mehr Menschen, dieNiederlagen überwiegen die Erfolge als umgekehrt.Europa auf dem falschen Weg?- In den meisten befragten europäischen Staaten denken mehrMenschen, die Zugehörigkeit zur EU habe die Auswirkungen derWirtschaftskrise verschlimmert, nicht verbessert. In Italien (50%),Frankreich (48%) und Belgien (48%) glaubt das sogar knapp die Hälfteder Befragten. In Deutschland (28%) sind es knapp drei von zehn.Blick in die Zukunft- Zwei Drittel (65%) der Europäer denken, die Länder in Europasollten zukünftig enger zusammenarbeiten, um illegale Einwanderungeneinzudämmen. Ebenso viele Befragte (64%) meinen, die Länder der EUsollten den Strom an Flüchtlingen reduzieren, indem sie helfen dieKonflikte in deren Heimatländern zu beenden.Weitere Ergebnisse der Studie und Infografik unter www.ipsos.deKontakt Ipsos-Pressestelle:Gudrun Witt | 040-800964179 | gudrun.witt@ipsos.comOriginal-Content von: Ipsos GmbH, übermittelt durch news aktuell