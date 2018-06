Die Hälfte der Deutschen geht im Urlaub unnötige Cyberrisiken ein (FOTO)

Bochum (ots) -Fast 50 Prozent der Deutschen setzt im Urlaub in punctoInternetverbindung auf öffentliche WLAN-Netze - das ergibt dasrepräsentative G DATA IT-Security-Barometer unter 1.000Internetnutzern im Mai 2018. Die Gefahr dabei: Die Netzwerke sind oftnur unzureichend abgesichert, wodurch Kriminelle den gesamtenDatenverkehr mitlesen können. Im schlimmsten Fall droht Reisenden soder Verlust ihrer persönlichen Daten, wie Passwörter. Anwendersollten freie WLANs daher nur mit Vorsicht nutzen. Ein weiteresErgebnis der Studie: Auf Reisen verwenden die Deutschen ihrMobilgerät insbesondere zum Versenden von Urlaubsgrüßen an Freundeund Familie (70 Prozent). Für die sichere Nutzung von Smartphones undCo. auf Reisen stellt das deutsche IT-Security-Unternehmen Nutzerneine Checkliste mit Tipps zur Verfügung - für einen erholsamen undcybercrime-freien Urlaub."Cyberkriminelle machen keinen Urlaub und nutzen die Reisezeit, umgezielt Nutzer anzugreifen", erklärt Tim Berghoff, G DATA SecurityEvangelist. "Eine beliebte Masche ist das Mitlesen des Datenverkehrsin nicht ausreichend abgesicherten WLAN-Netzen. Die Täter gelangen sobeispielsweise an Zugangsdaten zu Onlinediensten oderKreditkarteninformationen und können diese in Untergrundmärktengewinnbringend weiterverkaufen. Ich rate Urlaubern daher, ihrMobilgerät vor dem Reiseantritt umfassend abzusichern."Urlauber setzen auf WLAN-NetzeOb im Hotel, Flughafen oder der Strandbar - kostenlose WLAN-Netzestehen im Urlaub an vielen Stellen zur Verfügung und fast die Hälfteder deutschen Urlauber nutzt bevorzugt diese Angebote. Die amzweitmeisten genutzte Online-Möglichkeit in den Ferien ist dasgebuchte Datenvolumen oder die Flatrate des eigenen Mobilgerätes.Jeder fünfte Deutsche verzichtet auf Reisen komplett auf dasInternet.Im Urlaub halten die Deutschen Kontakt zu Familie und FreundenFast 70 Prozent der Befragten nutzen ihr Mobilgerät im Urlaub, umKontakt zur Heimat zu halten, z.B. über Messenger-Dienste, sozialeNetzwerke oder Nachrichten. Wie das G DATA IT-Security-Barometerzeigt, ist das Fotografieren für die Deutschen mit 57 Prozent diezweitwichtigste Handlung mit dem Smartphone oder Tablet. Knapp dieHälfte der Urlauber nutzen ihr internetfähiges Gerät, um sich überRestaurants, Ausflüge oder Sehenswürdigkeiten im Ferienort zuinformieren.Nach dem Motto "Ich packe meinen Koffer" sollten Urlauber vor demReiseantritt nicht nur an Sonnencreme und Reiselektüre denken,sondern auch mit der Checkliste das Mobilgerät sicher für den Urlaubmachen:- Geschützt durch Security-Software: Eine leistungsfähigeSicherheitslösung gehört zur Grundausstattung jedes PCs undMobilgeräts. Neben einem effektiven Virenschutz sollte dieseauch einen Spam-Filter, eine Firewall und einen Echtzeitschutzgegen Online-Bedrohungen umfassen.- Software-Sicherheitslücken schließen: Ein aktuellesBetriebssystem sowie Updates von Anwendungen und Apps schließenkritische Sicherheitslücken. Angriffe laufen somit ins Leere undder Computer oder das mobile Gerät bleibt sicher.- Nur mit aktiviertem Diebstahlschutz reisen: Anwender sollten fürden Fall eines Verlusts des Mobilgeräts vorsorgen und auf einenDiebstahlschutz setzen. So lässt sich das Gerät aus der Ferneorten, sperren und alle darauf gespeicherten Daten löschen. BeiNotebooks sollte die Festplatte verschlüsselt werden, sodassDiebe keine Chance haben, die gestohlenen Daten zu lesen.- Daten sichern: Bevor es in den Urlaub geht, sollte eineSicherheitskopie aller gespeicherten Daten auf einem externenSpeichermedium erstellt werden. So sind Bilder und andereInformationen nicht unwiderruflich verloren, wenn das Gerätabhandenkommt oder gestohlen wird.- Sperrnummern notieren: Urlauber sollten sich die Servicenummernvon ihrem Mobilfunkanbieter sowie Kredit- undEC-Karten-Dienstleister merken. Im Fall eines Verlustes kann diebetreffende Karte, der Surfstick oder das Mobilgerät umgehendgesperrt werden.- Vorsicht bei öffentlichen WLANs: Öffentliche Hotspots, z.B. inHotels oder am Flughafen, sind im Urlaub sehr beliebt. Oft sinddiese aber nur ungenügend abgesichert, sodass Kriminelle denDatenverkehr mitlesen können. Daher sollte auf die Eingabe vonpersönlichen Informationen verzichtet oder eine sichereInternetverbindung genutzt werden, um online zu gehen.- Online-Banking vermeiden: Reisende sollten während ihresUrlaubsaufenthaltes auf Online-Bankgeschäfte verzichten undkeine persönlichen oder sensiblen Daten an öffentlichenComputern herunterladen oder speichern. 