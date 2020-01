Hähnchen erstmals bundesweit aus Haltungsform Stufe 3 plus Freilandhaltung / Als erster Lebensmittelhändler bietet Kaufland in allen Filialen Hähnchen aus besonders tierwohlgerechter Haltung an (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Ab 6. Februar bietet Kaufland in allen Filialen Hähnchen undHähnchenprodukte an, die den besonderen Anforderungen der Haltungsform Stufe 3entsprechen und zusätzlich aus Freilandhaltung stammen. Damit ist Kaufland dererste Lebensmittelhändler, der bundesweit Hähnchen aus dieser besonderstierwohlgerechten Haltung anbietet.Die Hähnchen der Marke "Nature & Respect" stammen von kleinbäuerlichenFamilienbetrieben aus Frankreich und sind bei Kaufland bereits seit 2010 inSelbstbedienung erhältlich. Es handelt sich um langsam wachsende Rassen, dieGVO-frei und zu mindestens 70 Prozent mit Getreide gefüttert werden. "Für unsist das ein weiterer logischer Schritt zu mehr Tierwohl", so Robert Pudelko,Leiter Nachhaltigkeit Einkauf bei Kaufland. "Wir pflegen langfristige,partnerschaftliche Vertragsbeziehungen zu unseren Lieferanten und Landwirten mitdem Fokus auf verantwortungsvolle Tierhaltung. Dies können wir nun durch dieKennzeichnung 'Haltungsform Stufe 3' unterstreichen."Kaufland nutzt die freiwillige einheitliche "Haltungsform" für annähernd alleFrischfleischprodukte in seinem Sortiment und bietet so eine hohe Transparenzfür die Kunden. An den Fleisch-Frischetheken gibt es Fleisch von Schwein, Puteund Hähnchen bereits ausschließlich aus der besonders tierwohlgerechtenHaltungsform Stufe 3. Schweinefleisch der Haltungsform Stufe 3 ist unter derEigenmarke K-Favourites auch in Selbstbedienung erhältlich.Haltungsform Stufe 3Diese besonders tierwohlgerechte Haltungsform schreibt bei Hähnchen einePlatzvorgabe von maximal 25 Kilogramm pro Quadratmeter vor. Die Tiere müssenständigen Zugang zu einem Außenklimabereich haben, und ihnen müssen mindestenszwei organische Beschäftigungsmaterialien zur Verfügung stehen, wie zum BeispielStroh, Picksteine oder Strohballen.Kaufland geht über diese Anforderungen hinaus. Jedem Tier steht in derFreilandhaltung zusätzlich mindestens ein Quadratmeter Auslauf zur Verfügung.Über KauflandKaufland übernimmt Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt. In den Zielen undProzessen bei Kaufland ist das Engagement im Bereich Nachhaltigkeit (CSR) tiefverankert. Die Initiative "Machen macht den Unterschied" spiegelt die Haltungund die Identität von Kaufland wider. Dies drückt sich auch in den verschiedenenCSR-Maßnahmen und Aktivitäten aus. Kaufland fordert innerhalb der ThemenfelderHeimat, Ernährung, Tierwohl, Klima, Natur, Lieferkette und Mitarbeiter zumMitmachen auf, denn nur durchs Mitmachen kann die Welt ein Stückchen besserwerden.Kaufland betreibt bundesweit rund 670 Filialen und beschäftigt rund 74.000Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen eingroßes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabeiliegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiproduktensowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch.Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz inNeckarsulm, Baden-Württemberg.Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Anna Münzing, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-657790, presse@kaufland.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/111476/4507411OTS: KauflandOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell