Häfen in Bremen trotzen schwächelnder Weltwirtschaft

BREMEN (dpa-AFX) - Die Häfen in Bremen haben in diesem Jahr trotz schwieriger weltwirtschaftlicher Rahmenbedingungen den Seegüterumschlag mit leichtem Plus auf Vorjahresniveau halten können.



Erwartet werde an den Terminals in Bremerhaven und Bremen ein Gesamtumschlag von 73,8 Millionen Tonnen (2015: 73,4), sagte Bremens Hafensenator Martin Günthner (SPD) am Mittwoch.

Der Chef des Hafendienstleisters BLG Logistics Group, Frank Dreeke, rechnet beim Umsatz mit einem Plus auf über eine Milliarde Euro (2015: 938,6 Millionen). Das Ergebnis werde auf Vorjahresniveau liegen. Damit sei er "nicht ganz zufrieden", sagte Dreeke. 2015 betrug das Vorsteuerergebnis 29,7 Millionen Euro.

Rückgänge wurden im Geschäftsbereich Automobile und im konventionellen Stückgutumschlag verzeichnet. "Mit 2,1 Millionen bleibt die Zahl der umgeschlagenen Fahrzeuge leicht unter Vorjahresniveau, aber auf hohem Niveau", sagte Dreeke. "Insgesamt stehen wir 2017 sicherlich vor den gleich großen Herausforderungen wie 2016."/ja/DP/stb