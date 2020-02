Hackerangriffe und Sicherheitslücken bei Smartphones: 6 Sicherheits-Tipps / Risiko WhatsApp - Ab 1. Februar keine Sicherheits-Updates mehr für alte Handys (FOTO)

Hamburg (ots) - Hacker-Angriffe: Android und iOS betroffenHackerangriffe auf Smartphones nehmen zu. Laut der Studie Cyber Attack Trends:2019 Mid-Year Report* nahmen Cyberangriffe auf Smartphones und mobile Geräte imersten Halbjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 50 Prozent zu. Betroffen sind lautStudie vor allem Android-Geräte. Jüngste Vorfälle belegen jedoch: Auch dasBetriebssystem iOS steht im Visier der Hacker.Prominentes und aktuelles Beispiel ist der dreiste Hackerangriff auf das iPhoneX des Amazon-Chefs. Neben diesem Einzel-Hack machten auch jüngst Massenangriffeauf iPhones von sich reden. Sicherheitsexperten von Google deckten denMassen-Hack tausendender iPhones auf, welcher von bösartigen Internetseitenausgegangen war. Ein Besuch der Websites genügte, um das iPhone zu infizieren.Der Angriff auf das Smartphone des Amazon-Chefs verlief nach einem anderenMuster: Er hatte sich eine Pegasus-Malware durch eine Videonachricht perWhatsApp eingefangen. Grund zum Misstrauen hatte er nicht, denn die Nachrichtstammte vorgeblich von einer ihm bekannten Person, dem saudischen KronprinzenMohammed bin Salman.Häufige Angriffsarten und Einfallstore - WhatsAppDer beliebte Messenger-Dienst WhatsApp wurde schon des Öfteren fürHackerangriffe missbraucht. Erst im Mai 2019 sorgte eine Sicherheitslücke beiWhatsApp für Aufregung. Betroffen waren iOS- und Android-Nutzer: Per WhatsAppVideo-Anruf war es Hackern möglich, das Smartphone zu manipulieren.Nun könnte auf zahlreche WhatsApp-Nutzer ab 1. Februar 2020 ein weiteresSicherheitsrisiko lauern: Denn ab diesem Datum stellt der Messenger-Dienst denSupport für Android-Handys mit dem Betriebssystem 2.3.7 und iPhones mit iOS 8ein. Mögliche Sicherheitslücken können dann nicht mehr per Update geschlossenwerden.Auch andere Apps können eine potenzielle Gefahrenquelle für Hacks darstellen."Kostenlose Apps sind eigentlich generell ein Risiko, weil sie oftmals Daten anRemote-Server leiten. Diese können dort dann von Werbetreibenden und eben leiderauch Kriminellen abgerufen werden", erklärt Michel Anders, Mobile Device Managerbei everphone, einem Mietservice für mobile Geräte.Zu den häufigsten Angriffsarten zählen laut dem Experten Malware (Schadprogrammewie Tojaner oder Spyware), das Hacken von Passwörtern durch automatisiertesAusprobieren gängiger Zeichenkombinationen, Phishing (Ausspionieren vonAnmeldedaten durch gefälschte E-Mails oder Internetseiten) sowie Spoofing(vortäuschen einer falschen Identität z.B. E-Mail-Absender).Privatpersonen und Unternehmen betroffenBetroffen von Smartphone-Hacks sind nicht nur Privatpersonen. Laut SecurityReport 2020* waren rund 27 Prozent der Organisationen im letzten Jahr vonCyber-Angriffen auf mobile Geräte betroffen.IT-Spezialist Michel Anders sieht die Ursachen für die Anfälligkeit mobilerGeräte im Wesentlichen in zwei Punkten: "Erstens sind mobile Geräte schwerer zuschützen. Zweitens stellt die berufliche und private Mischnutzung einerhebliches Risiko dar".So sind mobile Geräte beispielsweise durch das Einloggen in nichtvertrauenswürdige WLAN-Netze gefährdet. An öffentlichen Plätzen wie Flughäfenverleiten Hacker zum Beispiel mit einem kostenlosen 'Flughafen-WLAN' die Nutzerdazu, sich in unsichere Netze einzuloggen. Zudem stehen die ständigeingeschalteten mobilen Geräte direkt an der Front im Hinblick aufPhishing-Mails. "Phishing-Mails werden gerne auf mobilen Geräten geöffnet. Weildie Geräte ständig an sind, erhalten Empfänger sie dort meist als erstes undschlucken am Smartphone den Köder der legitim aussehenden E-Mails schneller",erklärt Anders.Um ein Smartphone ohne Sicherheitsrisiko beruflich und privat nutzen zu können,sind ein Mobile Device Management System (MDM) und eine Container-Lösung heuteunverzichtbar. Solche Lösungen bieten Hersteller und auch derherstellerunabhängige Mietservice everphone. Bei everphone sind sie immonatlichen Mietpreis inklusive."Ein MDM ist beispielsweise wichtig, um Betriebssystem-Updates zu erzwingen.Diese sog. Forced Updates dienen dazu, Sicherheitslücken zu schließen. Auch dieNutzung einer Container-Lösung ist essentiell. Also die Trennung von Workspaceund Privatbereich auf dem Gerät. Sie schützt nicht nur die Privatsphäre undstellt die Einhaltung der DSGVO sicher. Bei einem Hack kann der Schadenzumindest begrenzt werden", erklärt Anders.6 Sicherheits-Tipps von everphone1. WLANKostenlose WLAN-Netze an öffentlichen Spots im Zweifel meiden.2. Bluetooth und NFCWenn nicht in Gebrauch, diese offenen Schnittstellen deaktivieren. Hacker machensich diese nämlich oft zunutze.3. UpdatesSoftware-Updates schließen Sicherheitslücken und sollten regelmäßig vorgenommenwerden.4. Private und geschäftliche NutzungVerwenden eines professionellen Mobile Device Management System sowie einerContainerlösung.5. PasswörterJe länger desto besser. Ideal ist ein Mix aus Zahlen, Buchstaben undSonderzeichen. Absolutes Tabu: Ein Masterpasswort für alles.6. 