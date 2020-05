Hacker stehlen Patientendaten von Dialyseanbieter FMC in Serbien

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) ist vermutlich Opfer eines Hackerangriffs geworden.



Unbefugte hatten sich Zugang zu Patientendaten aus einigen Dialysezentren des Konzerns in Serbien verschafft und diese veröffentlicht, wie die Tochter des Gesundheitskonzerns Fresenius am Donnerstag in Bad Homburg mitteilte. Man gehe davon aus, dass ein Zusammenhang mit dem IT-Vorfall vor einigen Wochen besteht, der Teile der IT-Systeme von Fresenius betroffen hatte.

Während die aktuellen Untersuchungen diesbezüglich noch laufen, hat das Unternehmen gegen die unbekannten Täter Strafanzeige erstattet. FMC werde mit den zuständigen Behörden vollumfänglich zusammenarbeiten, hieß es weiter. Zudem will das Unternehmen die betroffenen Patienten kontaktieren./tav/ajx/jha/