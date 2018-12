Hacker rekrutieren Roboter für Cyberangriffe

Hamburg (ots) - Unternehmen müssen sich mit einer neuen Art vonCyberattacken befassen. Hacker nutzen verstärkt KünstlicheIntelligenz (KI) für ihre Angriffe und setzen damit dieIT-Sicherheitsverantwortlichen unter Zugzwang. Denn Unternehmen sindnoch nicht soweit, neuste KI-Technologien zur Verteidigung zu nutzen.Spezielle Überwachungswerkzeuge für den Datenverkehr, die bei derIdentifikation von IT-Sicherheitsvorfällen helfen - zum Beispiel sogenannte Intrusion Detection- oder Prevention-Systeme - werden vonjedem vierten Unternehmen eingeführt. Das ergibt die Studie"Potenzialanalyse Unternehmen schützen, Risiken minimieren" von SopraSteria Consulting.Der weltweite Markt für Machine-Learning-Software wird sich imVergleich zu 2016 bis 2022 zirka versiebenfachen, auf rund neunMilliarden US-Dollar, zeigt eine Prognose des MarktforschersMarketsandMarkets. Parallel zu diesem Angebotswachstum wird sichaufgrund von immer leichter zugänglichen und relativ günstigenKI-Services auch ein Markt im Dark Net entwickeln. Ein vonKünstlicher Intelligenz unterstützter Cyberangriff umgehtherkömmliche Sicherheitsvorkehrungen unter anderem durch Nachahmungmenschlichen Verhaltens. Mit Hilfe einer rudimentären Software wurdebeispielsweise in Indien das normale Nutzerverhalten innerhalb einesNetzwerkes beobachtet und Muster erkannt. Im zweiten Schritt beganndie Software, das Verhalten nachzuahmen und trat dabei bewusst in denHintergrund. Für die Sicherheits-Tools war sie deshalb nur nochäußerst schwer zu erkennen.Eine weitere Strategie ist das Umgehen so genannterCAPTCHA-Systeme. Unternehmen nutzen die Bildermosaike beispielsweisebeim Registrieren für Newsletter und bei Bestellformularen imInternet als Spamschutz. Mit Hilfe optischer Zeichenerkennung durchmaschinelles Lernen identifiziert und lernt eine Software Millionenverschiedener Bilder, bis sie darauf trainiert ist, diese automatischzu erkennen und das CAPTCHA zu lösen. "Dadurch werden dieSchutzfunktion von CAPTCHAS sowie der eigentliche Nutzen desMechanismus ausgehebelt, nämlich die Unterscheidung zwischen Menschund Maschine, um vor Manipulation oder Missbrauch zu schützen, sagtDr. Gerald Spiegel, Leiter des Geschäftsbereichs IT- undInformationssicherheit von Sopra Steria Consulting.Künstliche Intelligenz als Wachposten in Firmennetzen aufstellenUnternehmen und Behörden sind somit gefordert, mit Hackern undSpionen KI-technisch zumindest mitzuhalten. Sie müssen nachziehen undeine KI-Verteidigungsstrategie aufbauen. Es geht darum, Hacker mitden eigenen Waffen zu schlagen."KI kann IT-Sicherheitsexperten bei ihrer Einschätzung vonBedrohungen assistieren und Entscheidungen vorbereiten", sagt KerstinSander, Beraterin für IT-Sicherheit von Sopra Steria Consulting."Eine auf Künstlicher Intelligenz basierende Software durchsuchtbeispielsweise Daten wie E-Mails deutlich schneller und genauer underkennt eindeutig identifizierbare Bedrohungen anhand von definiertenRegeln. So genannte Augmented-Intelligence-Lösungen liefern zudemfundiertes Wissen zu, um das menschliche Urteilsvermögen zuverbessert und so die menschlichen Systemüberwachungsexperten beiihren Entscheidungen zu unterstützen", so Sander.Ein fortgeschrittener Ansatz sind mitlernende KI-Lösungen. Sieübernehmen selbstständig Analyseaufgaben. Dazu zählen die Suche nachBedrohungen im gesamten Netzwerkverkehr und das Aufspüren komplexerAngriffsszenarien anhand von Mustern.Studie "Potenzialanalyse Unternehmen schützen, Risiken minimieren"Für die Studie "Potenzialanalyse Unternehmen schützen, Risikenminimieren" hat das F.A.Z.-Institut im Auftrag von Sopra SteriaConsulting im September 2018 eine Online-Befragung bei 308Entscheidern und Fachkräften verschiedener Branchen (Banken,Versicherungen, sonstige Finanzdienstleistungen, Energie- undWasserversorgung, Telekommunikation/Medien, öffentliche Verwaltung,Automotive, sonstiges verarbeitendes Gewerbe) durchgeführt. 