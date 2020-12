Hack von US-Agenturen: Hätte es schlimmer sein können?

Der erfolgreiche Cyberangriff auf das US-Finanzministerium, das US-Handelsministerium und eine Handvoll großer US-Unternehmen könnte weitaus schlimmer sein als zunächst befürchtet.

Was ist passiert?

Am Montag meldeten die Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) und das Cybersicherheitsunternehmen FireEye Inc (NASDAQ:FEYE), dass Hacker in den Softwareanbieter SolarWinds Corp (NYSE:SWI) eingedrungen sind. Sie haben eine Malware eingesetzt, um Netzwerke anderer Unternehmen und Regierungsbehörden zu infizieren.

“Der Hack kompromittierte Bundesbehörden und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung