"Der Habicht" von T. H. White auf Platz 1 der SWR Bestenliste im Juni (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Helene Bukowski und Gerhard Falkner auf Platz 2 und 3 / Sendung"SWR Bestenliste", 4. Juni 2019, 22:03 Uhr, SWR2"Der Habicht" von Terence Hanbury White steht im Juni 2019 aufPlatz 1 der SWR Bestenliste, die 30 unabhängige Kritikerinnen undKritiker monatlich erstellen. Das in Tagebuchform verfasste Buchschildert Whites Versuch, einen Habicht zu zähmen, den wildestenaller Raubvögel. Ausgerüstet mit nichts als einem Falknerbuch aus dem16. Jahrhundert stellt er sich der schieren Urgewalt des Vogels. DieZähmung wird zu einem metaphysischen Kräftemessen, denn White willmit dem Vogel auch sein eigenes launisches Wesen bändigen. Der Banddes 1964 verstorbenen britischen Autors ist beim Matthes & SeitzVerlag erschienen. Ausgewählte Bücher der Juni-Bestenliste stellendie Jurymitglieder Jutta Person, Kirsten Voigt und Christoph Schröderam 4. Juni 2019 in der Sendung "SWR Bestenliste" vor (SWR2, 22:03Uhr). Die Moderation hat Gerwig Epkes (SWR2). Weitere Informationenund die vollständige Liste der zehn besten Bücher:www.SWR.de/bestenlisteDen zweiten Platz erreicht im Juni Helene Bukowskis Roman"Milchzähne" (Blumenbar Verlag), der in Märchenform von Skalde undihrer grausamen Mutter Edith erzählt, die in einem Wald leben. EinesTages findet Skalde ein verlorenes Kind im Wald, nimmt es zu sich undalles gerät in Aufruhr. An dritter Stelle steht Gerhard FalknersLyrikband "Schorfheide. Gedichte en plein air" (Berlin Verlag).Vorbild dieser Gedichte ist die Malerei im Freien, La peinture enplein air, ihr Stoff die Schorfheide, die großen Waldgebiete imnördlichen Brandenburg. In Anknüpfung an Friedrich Schlegelsromantische Naturphilosophie erarbeitet Falkner hier neue Formen derpoetischen Topografierung dieser Landschaften. Älteste QualitätslisteDeutschlands für Literatur Die SWR Bestenliste misst Qualität, nichtVerkaufszahlen: Die Jurymitglieder nennen jeden Monat in freierAuswahl vier Neuerscheinungen, denen sie möglichst viele Leserinnenund Leser wünschen, und verteilen Punkte. Während die üblichenBestsellerlisten auf das Bekannte und Etablierte vertrauen, ist dieJury der SWR Bestenliste auf der Suche nach Autorinnen und Autoren,die mehr Aufmerksamkeit verdienen. Die Bestenliste wird seit 1975veröffentlicht und ist damit die älteste Qualitätsliste für Literaturin Deutschland.Sendung: "SWR Bestenliste", 4. Juni 2019, 22:03 Uhr, SWR2.Moderation: Gerwig Epkes. Vollständige Bestenliste zum Download:www.SWR.de/bestenliste Weitere Literatursendungen im SWR:www.SWR2.de/literaturInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://swr.li/swr2-literatur-bestenliste-juni-2019Pressefotos zum Herunterladen: www.ARD-Foto.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell