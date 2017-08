Haben Wettbewerbsvorteile Auswirkungen auf den Aktienkurs?

Ein Aspekt, der beim Investieren oft übersehen wird, sind Wettbewerbsvorteile. Viele Investoren sind sich dessen bewusst, was so ein Vorteil ist. Sie konzentrieren sich aber viel öfter auf die Bewertungen, Wachstumsaussichten und die finanzielle Stärke eines Unternehmens. Diese Bereiche sind auch sehr wichtig, der Wettbewerbsvorteil könnte aber langfristig noch viel wichtiger für die Aktie sein.

Die Auswirkungen auf das Risiko

Alle Unternehmen haben ein gewisses Risiko, diejenigen mit einem großen Wettbewerbsvorteil tendieren allerdings dazu, dieses Risiko im Vergleich zu den Wettbewerbern deutlich reduziert zu haben. Das liegt daran, weil sie oft einen Vorteil haben, der sich in konsequenten und robusteren Gewinnen in schwierigen Zeiten niederschlägt, wenn die Handelsbedingungen schwierig sind.

Ein Unternehmen im Minensektor hat vielleicht einen Wettbewerbsvorteil in Form von geringeren Kosten. Das könnte bedeuten, dass wenn die Rohstoffpreise fallen, die Margen kleiner werden. Unser fragliches Unternehmen kann aber dann immer noch einen starken Cashflow erzeugen. Dieses Geld kann man benutzen, um in neue Vermögenswerte oder in bestehende zu investieren, um in Zukunft höhere Gewinne zu generieren.

Die Auswirkungen auf die Bewertung eines Unternehmens können hier sehr positiv sein. Die Investoren werden vielleicht eine Prämie für Unternehmen zahlen, die sich besser unter solchen Bedingungen entwickeln.

Auswirkungen auf den Gewinn

Ein solcher Wettbewerbsvorteil könnte also langfristig zu höheren Gewinnen führen. Unternehmen mit kleinen Wettbewerbsvorteilen können auch hohe Gewinne erzielen, sie könnten aber vielleicht nicht in der Lage sein, ihre Renditen derart zu maximieren wie ein Rivale mit einem großen Wettbewerbsvorteil.

Ein Unternehmen mit einer hohen Kundentreue und einer starken Marke kann vielleicht höhere Gewinne erzielen als ein Konkurrent, der generische Güter verkauft. Das Unternehmen mit der hohen Markentreue kann auch mehr für einen Artikel verlangen, hat aber dieselben Produktionskosten und kann dadurch die Margen weiter erhöhen.

Im Laufe der Zeit kann das zu mehreren Verbesserungen bei unserem Unternehmen führen, wie höheren Dividenden, niedrigeren Schulden und besseren Möglichkeiten, in neue Regionen mit demselben Geschäftsmodell zu expandieren. Das kann zu einem höheren Aktienkurs führen.

Unterm Strich

Zum Investieren gehört mehr dazu als sich Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen zu suchen. Diese können aber eine starke Auswirkung auf das Verhältnis von Chancen zu Risiken haben und sie können zu höheren Bewertungen führen. Daher kann es für Investoren, die ihre Aktien auch halten wollen, klug sein Aktien zu kaufen, die große Wettbewerbsvorteile haben.

Dieser Artikel wurde von Peter Stephens auf Englisch verfasst und am 12.08.2017 auf Fool.ca veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.