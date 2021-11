Haben die Texas Instruments-Chefs damit gerechnet?

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Texas Instruments am 20.11.2021, 11:49 Uhr, mit dem Kurs von 195.16 USD. Die Aktie der Texas Instruments wird dem Segment "Halbleiter" zugeordnet.

Texas Instruments haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Texas Instruments als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 12 Buy, 7 Hold, 3 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Texas Instruments-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (2 Buy, 2 Hold, 1 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 207,6 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 6,37 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 195,16 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Dividende: Bei einer Dividende von 2,39 % ist Texas Instruments im Vergleich zum Branchendurchschnitt Halbleiter- und Halbleiterausrüstung (1,77 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,62 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

3. Sentiment und Buzz: Texas Instruments lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Texas Instruments in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

